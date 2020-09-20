Компания Oshan опубликовала первые снимки своего нового кроссовера X5

20.09.2020, 10:25, Новости дня

Пользователям стали доступны свежие изображения нового внедорожника, который выйдет на рынок под названием Oshan X5.

Известно, что данный автомобиль имеет современную европейскую внешность, однако на самом деле транспортное средство является результатом работы китайской марки. Кроме того, через несколько месяцев анонсировали старт продаж автомобиля на рынке Китая. Первый показ внедорожника Oshan X5 состоялся летом 2019 года, тогда как теперь продемонстрировали публике снимки финальной модификации автомобиля.

Вместе с тем по передней части кузова можно увидеть множество схожих стилистических деталей от продукции Maserati. В целом, автомобиль получил достаточно уникальный дизайн, который наверняка окажется востребованным у клиентов на мировом рынке.