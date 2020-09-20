Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

20.09.2020, 10:25, Новости дня

Обновленная модель Skoda Superb появилась в свободной продаже на рынке России.

Следует отметить, что указанный автомобиль изначально поступил в продажу с 2-литровым двигателем, который выдает 190 л.с. Чуть позже разработчики расширили линейку комплектаций, предложив в продаже автомобиль со 150-сильным мотором. Однако теперь покупателям будет продемонстрирована новая версия, которая подразумевает 220-сильнвый агрегат, который существенно превосходит предшественника.

Вместе с тем производитель указал, что в минимальной версии цена на модель составляет 2,57 миллиона рублей, тогда как в максимальной комплектации с улучшенным исиловым агрегатом ценник увеличился до 3,17 миллиона рублей.