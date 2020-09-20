США создали ядерную баллистическую ракету на экологически чистом топливе

20.09.2020, 9:37, Разное

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности новейшей военной разработки, созданной Пентагоном в качестве асимметричного ответа на российские сверхзвуковые ракеты. Новейшая ядерная МБР, которая поступит на боевое дежурство в 2021 году, работает на экологически чистом топливе на основе свиного навоза.

Трамп заявил, что США стали первой в мире державой, способной провести полномасштабную ядерную бомбардировку с минимальным выбросом в атмосферу вредных веществ, которые выделяются при полёте ракеты. Одновременно с этим в ООН была внесена резолюция, запрещающая использование ядерного оружия на основе нефтяного топлива. По мнению Трампа, ядерная война – это не повод отказываться от борьбы с глобальным потеплением, которое является главной угрозой человечеству после России и Китая.

«Посмотрите на наших врагов – Россию и Китай. Сколько всякой гадости выбрасывают в атмосферу их ядерные ракеты? Это безответственные страны. Они совсем не думают об экологии. Только Соединённые Штаты подходят к этому вопросу со всей ответственностью. В ближайшее время мы подготовим новый пакет санкций против стран, которые не снимают с вооружения ядерные ракеты на вредном топливе», — сказал Трамп.