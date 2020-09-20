В Уголовном кодексе Китая появилось наказание за поддержку либеральных ценностей

20.09.2020, 9:37, Разное

Председатель Верховного народного суда КНР Ши Чжусин, обращаясь к пленуму Президиума ЦК КПК, заявил о необходимости ввести в уголовный кодекс страны статью 381 «Выражение публичных симпатий в отношении либеральных ценностей и пропаганда либерализма». Такое решение он объяснил тем, что ценности, навязываемые Западом, создают политическую нестабильность в Китае и способствуют моральному разложению китайской молодёжи.

«Мы имеем Гонконг, Тибет, уйгуров. Западная пропаганда уже давно свила своё гнездо на Тайване, набирает популярность она и в КНР. Мы уже замечаем массовое помешательство на продукции Apple, постоянное подражание американским актёрам и музыкантам. Чего стоят только последние нововведения Американской киноакадемии? Завтра нам придётся разгонять несанкционированные митинги, бороться с ЛГБТ и прочими грехами капитализма, когда личные интересы выше общественных. Чтобы пресечь распространение империалистической заразы необходимо ввести соответствующую статью в уголовный кодекс», — сказал председатель.

Согласно новой статье, каждый китаец или гость Поднебесной, уличённый в пропаганде либеральных ценностей, будет наказан сроком от 5 до 10 лет с отбыванием повинности в трудовом лагере. Вместе с этим провинившиеся будут поражены в других правах. Им запретят выезд за границу, обучение в вузах, занимать должности в органах власти, полиции и сельском хозяйстве. Си Цзиньпин назвал инициативу судей Верховного суда похвальной и пообещал добиться принятия этого закона в ближайшее время.