Анна Плетнева взбудоражила поклонников своими ягодицами

20.09.2020, 9:17, Разное

Известная российская певица Анна Плетнева взбудоражила поклонников своими ягодицами. Пикантным кадром артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Плетнева рассказала, что с 10 сентября в жизнь всех людей на Земле вмешался ретроградный Марс. Все уже пережили Венеру и Меркурий, а теперь неприятности могут появиться из-за Красной Планеты. Влиять на жителей всей Земли небесное тело станет в течение двух месяцев. На протяжении этого времени люди могут ссориться, расставаться, проявлять агрессию.

Плетнева обратилась к астрологам, попросив не пугать население своими прогнозами, поскольку на сегодняшний день и так всем страшно. Артистка не хочет ни с кем ссориться и тем более болеть. Она желает выступать на сцене, любить, проявлять нежность и просто быть счастливой.

Пост об астрологии Плетнева сопроводила откровенным фото в эффектном кружевном корсете красного цвета. На снимке в глаза бросаются подтянутые ягодицы знаменитости. Под фото поклонники оставили положительные комментарии, восхитившись прекрасной фигурой знаменитости, пишет портал «Слово и дело».