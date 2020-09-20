За сутки в мире коронавирус выявили у 280 тыс. человек

20.09.2020, 9:15, Новости дня

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразился 30 685 001 человек (+279 тыс. человек за последние сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 955 843 человека (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 20 922 189.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 764 970. Из них умерло 199 259, излечилось – 2 577 446.

В Индии, которая находится на втором месте, 5 308 014 заболевших, 85 619 умерших и 4 208 431 выздоровевший.

В Бразилии общее количество больных – 4 528 240, умерло 136 532 человека, выздоровело – 3 936 893.

Четвертое место занимает Россия: 1 092 915 заболевших и 19 270 умерших. В Колумбии и Перу более 700 тыс. инфицированных – 24 039 и 31 283 умерших соответственно.

В Мексике, ЮАР, Испании и Аргентине количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. Во Франции, Чили и Иране заболело свыше 400 тыс. человек. В Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек. Этот порог уже перешла Турция.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.