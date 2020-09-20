 

За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев COVID-19

20.09.2020, 9:15, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 2966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Три дня до этого в стране фиксировалось более 3 тыс. новых случаев инфицирования.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 175 678. От коронавируса скончалось 3557 пациентов (41 из них – за последние сутки). Выздоровело 77 512 человек (+758 – за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 94 609 человек (+2167).

Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской (217) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5268;
Волынская область – 6856;
Днепропетровская область – 3982;
Донецкая область – 2430;
Житомирская область – 4988;
Закарпатская область – 9154;
Запорожская область – 2879;
Ивано-Франковская область – 12 382;
Киев – 19 483;
Киевская область – 7744;
Кировоградская область – 985;
Луганская область – 754;
Львовская область – 18 317;
Николаевская область – 2469;
Одесская область – 11 422;
Полтавская область – 1499;
Ровенская область – 11 124;
Сумская область – 3023;
Тернопольская область – 11 247;
Харьковская область – 14 888;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 4631;
Черкасская область – 3035;
Черновицкая область – 13 042;
Черниговская область – 3263.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,7 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 956 тыс., выздоровело 20,9 млн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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