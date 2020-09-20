По требованию черкесских активистов закрыли «Черкесский цирк»

20.09.2020, 9:02, Разное

В Карачаево-Черкесской Республике закрыли государственный, дважды кавалер ордена Красного знамени «Черкесский цирк», основанный в 1934 году. Власти Черкесска удовлетворили требование черкесских общественников. Под петицией подписалось 52 человека. По их мнению, «цирк порочит честь и достоинства народа-рыцаря Кавказа».

«Мы, представители черкесского народа, выражаем крайнюю озабоченность тем, что некоторые представители нашего народа на потеху инородцам смеют порочить честь и достоинства народа-рыцаря Кавказа. Недопустимо, чтобы наш народ и наши традиции подавались в таком жанром на Кавказе и за его пределами. Мы ещё не столь низко пали, как некоторые другие народы», — говорится в петиции.

Член общества «Хасэ-Гуп Адыгэ» Аслан Шакманов, подписавший петицию, считает, что «очень тяжело осознавать, что наши предки работали клоунами более восьмидесяти лет. Советская и постсоветская власть всячески старалась разрушить духовность черкесов, подсунуть нам ложные ценности, в том числе так называемую демократию, свободу и права на безнравственности и бездуховность».

«Я рад, что власти удовлетворили наши требования», — подытожил Шакманов.

«Мнение старейшин и общественников — для нас закон. Мы всегда принимает решения демократичным путём, прислушиваемся ко мнениям. И если поступило предложение, в том числе направленное на поддержание нравственности и духовности нашего народа, то мы должны его удовлетворить», — заявили в мэрии Черкесска.