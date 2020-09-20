 

По требованию черкесских активистов закрыли «Черкесский цирк»

20.09.2020, 9:02, Разное

В Карачаево-Черкесской Республике закрыли государственный,  дважды кавалер ордена Красного знамени «Черкесский цирк», основанный в 1934 году. Власти Черкесска удовлетворили требование черкесских общественников. Под петицией подписалось 52 человека. По их мнению, «цирк порочит честь и достоинства народа-рыцаря Кавказа».

«Мы, представители черкесского народа, выражаем крайнюю озабоченность тем, что некоторые представители нашего народа на потеху инородцам смеют порочить честь и достоинства народа-рыцаря Кавказа. Недопустимо, чтобы наш народ и наши традиции подавались в таком жанром на Кавказе и за его пределами. Мы ещё не столь низко пали, как некоторые другие народы», — говорится в петиции.

Член общества «Хасэ-Гуп Адыгэ» Аслан Шакманов, подписавший петицию, считает, что «очень тяжело осознавать, что наши предки работали клоунами более восьмидесяти лет. Советская и постсоветская власть всячески старалась разрушить духовность черкесов, подсунуть нам ложные ценности, в том числе так называемую демократию, свободу и права на безнравственности и бездуховность».

«Я рад, что власти удовлетворили наши требования», — подытожил Шакманов.

«Мнение старейшин и общественников — для нас закон. Мы всегда принимает решения демократичным путём, прислушиваемся ко мнениям. И если поступило предложение, в том числе направленное на поддержание нравственности и духовности нашего народа, то мы должны его удовлетворить», — заявили в мэрии Черкесска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Жизель Бундхен отказалась от подарков на свой день рождения в пользу помощи планете

30.06 / Полине Гагариной приписывают роман с мужчиной, у которого жена и двое детей

09.09 / Мнение: Казус Ефремова актеров ничему не научил

08.08 / Мнение: Стандартизованная смертность, гендерная справедливость и трезвость регионов

05.08 / Мнение: Билингвы атакуе!

07.09 / Ученик Бориса Клюева рассказал о происхождении фразы «Египетская сила»

16.09 / Альтернативы обычным сигаретам: помощь бросающим или победное шествие никотина?

12.08 / Мнение: Но свобода ли на том конце, вот вопрос

29.06 / Эксперт рассказал об опасностях включенных на смартфоне Wi-Fi и режима геолокации

06.09 / Мнение: Что делать, если в вакансии не указана зарплата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска