 

Большинство компаний в РФ заявили о планах оставить удаленку

20.09.2020, 8:55, Новости дня

Дистанционный формат работы в будущем намерены использовать 81% компаний, следует из результатов исследования аналитического центра «Битрикс24».

По данным аналитиков, 76% опрошенных рассказали, что сотрудники их компаний на сегодняшний день работают на удаленке, передает RT.

Новый законопроект об удаленной работе, по мнению 64% респондентов, поможет российским компаниям оформить трудовые отношения с дистанционными сотрудниками.

В опросе приняли участие более 1 тыс. компаний — пользователей сервиса в сфере IT, строительства, консалтинговых услуг, маркетинга, рекламы и т.д.

Ранее сообщалось, что Министерство труда готовит поправки об изменениях в трудовом кодексе, касающиеся дистанционной работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить режим дистанционной работы для сотрудников.



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