 

В британском городе Плимут неизвестный напал с ножом на людей

20.09.2020, 8:55, Новости дня

Ножевые ранения в результате инцидента в британском городе Плимут получили четыре человека, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.

«Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Все они были доставлены в больницу Derriford для лечения», – передает заявление правоохранительных органов РИА «Новости».

Подозреваемый в нападении сначала скрылся с места происшествия, однако позже его задержали на окраине города Эксетер по подозрению в покушении на убийство. Им оказался мужчина старше 50 лет.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее в британском Бирмингеме один человек погиб, семеро пострадали в результате нескольких нападений, которые происходили ночью в городе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Петербурге

22.07 / В РФ резко выросло число безработных

03.09 / Опрос ФОМ показал, что патриотами себя считают более 80% россиян

14.07 / Рубль вырос к доллару и евро

09.08 / Трамп выразил готовность помочь в расследовании причин взрыва в Бейруте

30.06 / Профессор – американцы протестуют за правое дело — но их протест похитила кучка маргиналов

25.06 / Диетолог назвала самые опасные в жару напитки

04.08 / Тимошенко хотела стать главой украинской делегации в ТКГ

10.09 / Рада на следующей неделе должна рассмотреть проект заявления по событиям в Беларуси – Разумков

02.07 / Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска