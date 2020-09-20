 

Подруга Димы Билана переживает за певца из-за наведенной на него порчи

20.09.2020, 8:53, Разное

Телеведущая и модель Ольга Рудыка, которая является подругой известного российского певца Димы Билана, переживает по поводу того, что на него наведена порча. Именно с этим связаны частые болезни артиста.
Рудыка считает, что порчу на Диму Билана навели на него фанатки. У артиста есть очень много завистников, а неадекватные поклонницы и вовсе могли навредить знаменитости. В связи с этим ведущая советует исполнителю как можно чаще посещать храм и ставить свечки о здравии. Подруга считает, что Билан должен быть бодр духом и энергичным. Певца может защитить паломничество по святым местам, в эту поездку Рудыка уже пригласила его.

Недавно Билан переболел пневмонией. В социальных сетях артист сообщил, что постепенно возвращается к полноценной жизни. У него уже было несколько выступлений в Москве, параллельно исполнитель продолжает работать над новым репертуаром, пишет портал iReactor.



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