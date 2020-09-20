WSJ – демократы вновь разыгрывают замшелую «российскую карту» — чтобы защитить Байдена

20.09.2020, 8:50, Новости дня

В попытке защитить своего кандидата в президенты Джо Байдена демократы пытаются саботировать расследование по делу о его связях и связях его сына с Украиной, мотивируя это тем, что это способствует распространению «российской дезинформации», пишет The Wall Street Journal. По мнению газеты, демократы вновь стремятся разыграть потёртую и замшелую «российскую карту», чтобы с её помощью дать Байдену уклониться от неудобных вопросов.



Reuters

Когда демократы смотрят на Россию, то они не видят в ней геополитической угрозы. Они видят в ней политический подарок, который не перестаёт радовать. Теперь же они надеются, что этот подарок порадует и Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

В среду демократы Чак Шумер и Рон Уайден обвинили своего коллегу-республиканца Рона Джонсона — который занимает пост председателя сенатского комитета по внутренней безопасности — в том, что он фактически выполняет функции «кремлёвского агента». Назвав его деятельность «позором», они заявили, что его комитет распространяет «российскую дезинформацию». «Единственное, чего не хватало на этом спектакле, так это подпевки в лице Джеймса Коми, Джона Бреннана и Питера Строка», — полагает издание.

Катализатором подобных сюрреалистичных высказываний стала грядущая публикация доклада Джонсона о деятельности семьи Байдена на Украине. За это расследование демократы могут поблагодарить своего сопартийца Адама Шиффа. С 2016 года левые неустанно повторяют: вмешательство в выборы — это самая большая опасность, грозящая США. Действуя в рамках подобной логики, Джонсон и председатель сенатского комитета по финансам Чак Грессли начали изучать сообщения о том, что во время прошлых выборов демократы сотрудничали с украинцами, чтобы получить информацию о штабе Трампа.

Однако рамки этого расследования естественным образом расширились, когда демократы попытались объявить Трампу импичмент из-за его неподобающего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, насколько Байден подставился в рамках процесса импичмента, стало понятно ещё в 2019 году, так как этот скандал пролил свет на «вопиющий конфликт интересов вице-президента Байдена в контексте деловой деятельности его сына Хантера» на Украине.

По мнению The Wall Street Journal, американцам вот-вот напомнят об украинской компании Burisma, в которой работал Байден-младший. И Джонсон, и Грессли имеют полное право сообщить Америке, чем именно Байден занимался в 2014—2015 годах, вне зависимости от того, на какие посты он баллотируется сейчас. Нынешние выборы кандидат от Демпартии считает своеобразным референдумом по вопросу о здравомыслии Трампа — и у него на то есть достаточные основания. Однако американцы также должны оценить здравомыслие и способность принимать правильные решения самого Байдена в контексте «украинского скандала».

Именно по этой причине демократы напуганы, и именно поэтому они пытаются вновь разыграть потёртую и замшелую «российскую карту». Кампания по очернительству Джонсона усилилась летом, когда целая группа влиятельных демократов направила в ФБР письмо, в котором говорилось о том, что конгресс, по их мнению, стал «жертвой согласованной кампании по иностранному вмешательству». В частности, демократы утверждали, что у них есть секретная информация (которая немедленно «утекла» в СМИ), доказывающая, что расследование Джонсона превратилось в механизм «отмывания» российской версии событий, которая нанесёт ущерб Байдену.

По мнению демократов, Джонсон и Грессли получали данные от двух украинцев, которые были связаны с Кремлём. Однако, как отмечает газета, это ложь, поскольку как Джонсон, так и Грессли неоднократно говорили, что они не получали от вышеуказанных лиц никакой информации, а предметом их расследования была, прежде всего, документация американских госведомств и деятельность лоббистской фирмы демократов, контактирующей с Burisma.

При этом, как оказалось, демократы и СМИ опирались на заявления тех самых двух украинцев. Иными словами, Шумер и The Washington Post пользовались услугами двух лиц, которых они обвиняют в распространении «российской дезинформации», — ради того, чтобы распространять дезинформацию о республиканцах. «Лучших помощников Владимиру Путину в жизни не сыскать», — отмечает издание.

Выступление демократов с резкой резолюцией — которая, вполне вероятно, нарушает правила сенатского политеса, — это прямое следствие упорства Джонсона. Возражая против этого документа, республиканец попросил «американский народ взглянуть на происходящее», указав на то, что речь идёт о «ложных обвинениях, составляющих основу базовой методички демократов, к которой те прибегают раз за разом».

«Именно, — подчёркивает газета. — Размеры незаслуженных дивидендов, которые демократы продолжают извлекать из фальшивого «российского сговора», просто ошеломляют. Они использовали его, чтобы открыть расследование в отношении своих политических оппонентов. Они использовали его, чтобы попытаться дискредитировать результаты выборов. Они использовали его, чтобы на протяжении трёх лет над головой президента постоянно висела грозовая туча. Они использовали его в качестве оправдания самой необоснованной процедуры импичмента в истории».

«Теперь же они пользуются им, чтобы напустить туману и сгладить суть недвусмысленных вопросов в адрес своего кандидата в президенты. Путин — это реальная угроза безопасности нашей страны. К сожалению, демократы превращают эту опасность в фарс», — подытоживает The Wall Street Journal.