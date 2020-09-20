NYT – демонстрация силы — США нарастят свой контингент в Сирии в пику России

20.09.2020, 8:50, Новости дня

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что США «ушли из Сирии», Америка отправит на северо-восток этой страны дополнительные силы и технику, пишет The New York Times. Как отмечает газета, подобный шаг Вашингтона — это демонстрация силы, призванная ответить на недавнее столкновение с российскими военными в этом регионе, которое застало Пентагон врасплох.



Reuters

Спустя три недели после того, как российская техника протаранила американский патруль в Сирии, что привело к травмам семи военнослужащих, США заявили, что они отправят на северо-восток этой страны БМП Bradley и радары, а также организуют большее количество воздушных патрулей, пишет The New York Times.

Подкрепление в размере около 100 солдат, которые присоединятся к более чем 500 американским военнослужащим уже находящимся в Сирии, — это демонстрация силы, призванная дать ответ на инцидент с российскими военными, который застал Вашингтон врасплох. Между тем, такой шаг США может также привести к обострению напряжённости в американо-российских отношениях на северо-востоке Сирии.

«Подобные действия — это очевидная демонстрация решимости США защищать силы коалиции», — заявил по этому поводу представитель Центрального командования капитан Билл Урбан. По его словам, американское присутствие призвано «обеспечить возможность продолжения миссии по разгрому ИГ* без помех».

О наращивании американского контингента стало известно в тот же день, когда президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска «ушли из Сирии», если не считать охрану местных нефтяных месторождений. «В остальном мы ушли из Сирии, — сообщил Трамп, не упомянув, однако, о том, что своей главном задачей Пентагон считает помощь сирийским курдам в их борьбе с остатками ИГ.

США собираются перебросить в Сирию БМП Bradley и радары Sentinel, которые займутся отслеживанием российских вертолётов. Кроме того, Вашингтон усилит патрули истребителей и вертолётов Apache, которые будут поддерживать американские наземные силы.

Что же касается столкновения американских и российских военных, то демократы немедленно воспользовались этим инцидентом, чтобы обвинить Трампа в неспособности сдержать «российскую агрессию» по отношению к Западу. В частности, кандидат в президенты США Джо Байден упрекнул американского лидера в том, что тот не потрудился публично поднять тему сирийского столкновения. «Вы слышали, чтобы президент об этом хотя бы словом обмолвился? Чтобы он хотя бы пальцем пошевелил?», — задался он вопросом.

Данный эпизод произошёл 25 августа в ходе обычной патрульной миссии американских военных в Сирии. По словам американских чиновников, российские военные всё чаще сталкиваются в этом регионе со своими коллегами из США даже несмотря на то, что державы договорились держаться друг от друга подальше.

На видео стычки, которое появилось в Twitter, видно, как российские и американские транспортные средства едут по открытому полю. Затем российский транспорт идёт на сближение с американской машиной и таранит её. В это время над американцами на низкой высоте без какого-либо противодействия со стороны США барражируют два российских вертолёта. В результате этот инцидент стал поводом для взаимных обвинений, напоминает The New York Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.