 

Русскоязычные СМИ Израиля

20.09.2020, 8:45, Разное

Эксперт: Медведев ведет переговоры с США о возвращении к власти, Путин серьезно болен, скоро состоятся президентские выборы

17 СЕНТЯБРЯ 2020 

Фото: “Рейтер” , агентство “Спутник”

Близкие к третьему президенту РФ Дмитрию Медведеву люди, входившие и входящие в окружение политика, пытаются вести консультации с представителями истеблишмента Демократической партии США.  Об этом в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил известный российский политолог Валерий Соловей. По его данным, обсуждаются два вопроса.

Первый  касается минимизации антироссийских санкций в случае победы Байдена в ноябре этого года. Второй вопрос – это  отношение Демократической партии США к вероятному процессу транзита власти в РФ и, в частности, “возможности возвращения Медведева на первую позицию в Российской Федерации”.

Соловей считает нереальными шансы на приход Медведева к власти в России.

“…Он не сможет вернуться. Потому что даже при той ублюдочной системе, в которую превратились российские выборы, у него нет шансов быть избранным. Это довольно очевидно”, – заявил Соловей. Он также заметил, что в круг так называемых “преемников” входит 10-12  человек и что в стране пройдут  досрочные президентские выборы.

“А зачем? Путин-то может сидеть до 2024”, – поинтересовался собеседник, на это замечание Соловей ответил: “Нет, Владимир Владимирович не может сидеть. Ему придется уйти, если бы даже он очень хотел. Его окружение прекрасно это знает, и он знает: придется уходить. Надо обеспечить условия для транзита: как сохранить путинскую систему без Путина”. По мнению Соловья, Путин будет исполнять обязанности “духовного отца нации”, как это было в Китае с Дэн Сяопином.

“Он уйдет в кресло председателя Госсовета, где он, скорее всего, тоже очень недолго сможет просидеть. Точнее, полулежать. Так выглядит ситуация. То есть его личный фактор заставляет российскую политику так развиваться”, – сказал Соловей.

Соловей ответил утвердительно на вопрос собеседника, является ли нахождение Владимира Путина на удаленке, признаком “сложностей  со здоровьем” президента России.

“Да, это проявление того, о чем я говорил — личные обстоятельства непреодолимой силы. Именно так”, – ответил политолог.

В ответ на высказанные собеседником сомнения, аргументированные тем, что “…мы же видели Владимира Владимировича с Лукашенко, как он сидел в кресле — довольно-таки подвижный, заинтересованный…”, Соловей ответил: “… этому предшествует долгая и специальная подготовка. Во всех отношениях, в том числе в медикаментозном плане. Когда вы подготовлены, вы сможете какое-то время выглядеть бодрячком. Потом уже нет”.

Собеседник задал наводящий вопрос: “Сейчас мы прямо ушли в какие-то спекуляции по поводу здоровья. Или терпит, или его накачали какими-то обезболивающими. Вы об этом?” Соловей, в свою очередь, отметил: “Он [Путин] сильный человек. Вы знаете, он волевой человек. Он способен контролировать свои эмоции”.

Соловей давно известен неожиданными предсказаниями в области российской политологии:

В июле 2020года он заявил, что заявил, что Конституция рухнет через год, а через два года Путина не будет у власти.

Летом этого года Соловей предрек войну РФ со странами СНГ.

В августе политолог утверждал, что Москва поглотит Минск, Лукашенко останется в живых, Путин скоро уйдет, Навального убивали всерьез.

Сразу после подведения итогов президентских выборов в Белоруссии Соловей заявил, что Лукашенко согласился со своим уходом из власти.

Соловья назвали возможным новым Навальным для России: он не пьет чай и кофе, опасаясь отравления.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

06.09 / Город против врачей

27.08 / Медики назвали продлевающие жизнь жиры

13.08 / Мнение: “Ниязбек” – роман Ю.Латыниной

19.08 / Скандалы: Из тюрьмы в бочку

16.07 / Samsung Galaxy A72 получит функцию оптической стабилизации

08.07 / Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область – политолог

24.06 / Парад Победы на Красной площади – прямая трансляция

29.06 / Китайские аналитики считают новейший российский ионный двигатель проблемой для США

06.05 / Секс с ВИЧ-инфицированным может быть абсолютно безопасным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска