«Должно быть в каждом субъекте Федерации»: Минобороны планирует увеличить количество Суворовских училищ

20.09.2020, 8:37, Разное

Минобороны приняло новую программу, цель которой заключается в повышении обороноспособности государства, усилении патриотизма среди молодёжи и подготовке кадров для несения службы в рядах Вооружённых сил России. Изучив недостатки действующей системы, было принято решение о резком увеличении количества специализированных военно-учебных заведений для молодёжи школьного возраста, именуемых Суворовскими. Такие учреждения, по мнению министра обороны Сергея Шойгу, должны быть в каждом регионе.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда молодым людям недоступно проявление патриотизма из-за того, что поблизости отсутствует Суворовское училище. Часто приходится переезжать в другой населённый пункт, в другой субъект Федерации. Многие родители от такой перспективы отказываются. С другой стороны есть проблема военнослужащих в отставке. Многие из них ещё хотели бы послужить Родине, но по возрасту не могут. Часто они подрабатывают сторожами, дежурными, консьержами и так далее. Разве так выглядит конец успешной карьеры офицера? На эти работы не требуются люди со специальным образованием и высокой квалификацией. А вот обучать будущих защитников Родины требуются. Поэтому для роста патриотизма и укрепления боеспособности армии Суворовских училищ должно быть значительно больше. Есть субъект Федерации — обязательно должно быть Суворовское училище», — заявил Шойгу.

В предложенном министерством на рассмотрение Госдумы законопроекте определяется норма, что города с численностью населения 500 тысяч человек обязаны иметь специализированные военно-учебное заведение для молодёжи. Города-миллионики два и более таких училищ. На реализацию программы строительства учебных заведений военизированного типа по всей России отводится 10 лет и, по предварительным оценкам, 500 млрд рублей (сумма может корректироваться в связи с курсом национальной валюты и размером инфляции). Возложить ответственность за своевременное возведение Суворовских училищ предложено на глав городских, краевых, областных и республиканских администраций.