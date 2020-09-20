 

Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином времен войны

20.09.2020, 6:48, Новости дня

Миннеаполис из-за погромов напоминал Берлин времен Второй мировой войны, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он сказал, что сотрудники федеральных органов за полчаса навели в городе порядок, передает ТАСС.

По словам Трампа, канал CNN заявлял, что протесты проходят мирно, но за спиной корреспондентов «все было охвачено пламенем», город «выглядел, как Берлин во время войны».

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и продолжаются до сих пор.



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