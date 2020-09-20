КСИР Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе

20.09.2020, 6:48, Новости дня

Иранские силы могут «сжечь все базы» США в регионе, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

«Если американцы хотят воевать с нами, они должны быть в регионе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ISNA.

Он подчеркнул, что американцы «не могут вести войну» с Ираном, «находясь за пределами региона».

Салами заявил, что силы США «везде находятся под наблюдением и прицелом» Ирана, когда «размещены в регионе».

«Мы способны одновременно сжечь все их интересы и базы в регионе, мы можем захватить все американские базы», – сказал он, добавив, что Иран может «зачистить регион».

Салами заявил, что операция, в ходе которой были нанесены удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад, еще не была местью за гибель Сулеймани, она лишь восстановила психологический баланс.

США, по словам командующего КСИР, должны заплатить за смерть иранского генерала, чего они пока не сделали.

Салами полагает, что сейчас нет государства, которое могло бы навязывать Ирану войну. По его словам, заявления главы американского государства Дональда Трампа не беспокоят Тегеран.