 

Трамп составил «список умных женщин» для Верховного суда

20.09.2020, 6:48, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп собрался назначить женщину судьей Верховного суда. Должность стала вакантной после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург.

Трамп заверил, что «это будет женщина, очень талантливая, умная женщина». Конкретная кандидатка еще не выбрана, но «в списке много умных женщин», сообщил президент, выступая в Северной Каролине.

Он не согласился с тем, что назначение нужно производить после выборов. Трамп подчеркнул, что 29 раз президенты назначали судей Верховного суда в последний год своего срока. В частности, так поступали Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, передает РИА «Новости».

Трамп обрадовался, когда толпа стала скандировать: «Заполни вакансию!». По его словам, следует сделать футболки с этой надписью и вообще в кричалках на митингах «много гениального».

Напомним, Гинзбург умерла в возрасте 87 лет от рака печени. Сейчас назначенцев республиканских президентов в Верховном суде больше, чем назначенцев демократов. Гинзбург назначил президент-демократ Билл Клинтон, она приняла присягу в 1993 году.



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