 

Najwyższy Czas – польский политик обвинил Россию в манипуляции историческими фактами

20.09.2020, 6:45, Новости дня

Сражающаяся как с СССР, так и с Третьим рейхом, Польша, никоим образом не вписывается в видение истории со стороны Москвы, которое основывается на представлении СССР в роли главного победителя над Третьим рейхом, говорит польский политик Кшиштоф Босак. Как пишет Najwyższy Czas, В 81-ю годовщину наступления Красной Армии на Польшу он призвал польское правительство бороться с исторической дезинформацией РФ на разных языках и доступным образом.


Reuters

«Манипулирование историческими фактами и дезинформация в отношении исторических фактов — популярные инструменты, к которым РФ прибегает при проведении своих информационных операций, основывающихся на фальсификации истории и создании конфликтов, чтобы достичь своих целей на международной арене», — заявил 17 сентября в 81-ю годовщину наступления Красной Армии на Польшу один из лидеров партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. 

«Мы никогда не дадим своё согласие на искажение исторической правды», — предупредил политик. Как пишет Najwyższy Czas, он объяснил, что сражающаяся как с СССР, так и с Третьим рейхом, Польша, никак не вписывается в историческое видение Москвы. Фундамент трактовки истории в современной РФ основывается на представлении СССР в роли главного государства, которое положило конец Третьему рейху. «Обвинения, с которыми сталкивается Польша, в том числе в её соучастии в холокосте, тоже весьма удобны России», — добавил он.
 
«Нам следует побуждать Россию к тому, чтобы она не представляла в качестве героев тех, кто оккупировал эти земли, а чтобы в своей исторической политике она демонстрировала правду», — призвал политик. Босак предложил, чтобы польское правительство активно боролось с исторической дезинформацией путём выпуска публикаций рассказывающих историю правдивым и доступным образом на разных языках.



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