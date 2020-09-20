 

HDN – благодаря гостям из России в турецкой Анталье надеются на продление летнего туристического сезона

20.09.2020, 6:45, Новости дня

В турецкой Анталье надеются на продление туристического сезона вплоть до декабря, ожидая, что число посещающих курорт российских отдыхающих к тому времени сохранится на высоком уровне, пишет Hürriyet Daily News. Согласно Министерству культуры и туризма, в этом году число иностранных туристов, посетивших Турцию, составит 15 миллионов человек.


Reuters

Около 225 тыс. российских туристов посетили турецкий курорт Анталья только в первой половине сентября, породив надежды на продление летнего сезона в сердце туристического сектора Турции, пишет Hürriyet Daily News.

«В августе в Анталью прибыли в общей сложности 225 тысяч российских туристов. Мы достигли той же цифры всего за 15 дней сентября», — заявил генеральный директор Fraport TAV Antalya Airport Дениз Варол.

По словам другого представителя авиахаба Билгихана Йылмаза, русские составили почти половину всех туристов, прибывающих в аэропорт Антальи, хотя в последние годы этот показатель составлял всего не более 35%.

Как отмечает издание, подобный высокий спрос во многом вызван тем, что Турция — одна из немногих стран, куда россиянам разрешено летать, при этом Анталья предлагает «справедливые цены и очень высокое качество». В связи с этим, несмотря на то что обычно туристический сезон в Турции для россиян заканчивается в сентябре, эксперты полагают, что в этом году он может продлиться вплоть до начала зимы.

«Мы полагаем, что сезон может продлиться до ноября и даже декабря, так как осуществлённые до сих пор бронирования являются очень многообещающими», — заявил президент Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции Улькай Атмака.

Hürriyet Daily News напоминает, что гостиницы Антальи возобновили приём туристов 1 июня, когда в Турции были отменены запреты на поездки и ограничения, введённые для сдерживания распространения коронавируса. А с возобновлением перелётов в августе  на курорт начали прибывать туристы из России, Германии и Великобритании. При этом наибольшее число туристов приезжало именно из России.

Министерство культуры и туризма Турции прогнозирует, что в этом году число иностранных туристов в этом году может достичь 15 миллионов человек, что принесёт туристическому сектору $11 млдр, хотя в прошлом году страну посетили в общей сложности 45 миллионов гостей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Тихановская заявила, что мирные протесты в Беларуси не прекратятся

28.07 / Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду

28.08 / США призвали власти Беларуси уважать права человека

10.08 / Лукашенко заявил о причастности к беспорядкам России, Украины, Польши и Чехии

09.08 / СМИ раскрыли тайны отсидевшего за убийство скандального схимонаха Сергия

02.07 / МИД Украины собрался получать разведданные НАТО о Крыме

28.07 / Гармаш: После отставки Кучмы из трехсторонней контактной группы точно захочет уйти и Грызлов

30.07 / Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19

13.09 / В Словении суд вынес приговор женщине, отпилившей себе руку ради страховки

02.07 / Российская компания потребовала от Google 10 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска