HDN – благодаря гостям из России в турецкой Анталье надеются на продление летнего туристического сезона

20.09.2020, 6:45, Новости дня

В турецкой Анталье надеются на продление туристического сезона вплоть до декабря, ожидая, что число посещающих курорт российских отдыхающих к тому времени сохранится на высоком уровне, пишет Hürriyet Daily News. Согласно Министерству культуры и туризма, в этом году число иностранных туристов, посетивших Турцию, составит 15 миллионов человек.



Reuters

Около 225 тыс. российских туристов посетили турецкий курорт Анталья только в первой половине сентября, породив надежды на продление летнего сезона в сердце туристического сектора Турции, пишет Hürriyet Daily News.

«В августе в Анталью прибыли в общей сложности 225 тысяч российских туристов. Мы достигли той же цифры всего за 15 дней сентября», — заявил генеральный директор Fraport TAV Antalya Airport Дениз Варол.

По словам другого представителя авиахаба Билгихана Йылмаза, русские составили почти половину всех туристов, прибывающих в аэропорт Антальи, хотя в последние годы этот показатель составлял всего не более 35%.

Как отмечает издание, подобный высокий спрос во многом вызван тем, что Турция — одна из немногих стран, куда россиянам разрешено летать, при этом Анталья предлагает «справедливые цены и очень высокое качество». В связи с этим, несмотря на то что обычно туристический сезон в Турции для россиян заканчивается в сентябре, эксперты полагают, что в этом году он может продлиться вплоть до начала зимы.

«Мы полагаем, что сезон может продлиться до ноября и даже декабря, так как осуществлённые до сих пор бронирования являются очень многообещающими», — заявил президент Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции Улькай Атмака.

Hürriyet Daily News напоминает, что гостиницы Антальи возобновили приём туристов 1 июня, когда в Турции были отменены запреты на поездки и ограничения, введённые для сдерживания распространения коронавируса. А с возобновлением перелётов в августе на курорт начали прибывать туристы из России, Германии и Великобритании. При этом наибольшее число туристов приезжало именно из России.

Министерство культуры и туризма Турции прогнозирует, что в этом году число иностранных туристов в этом году может достичь 15 миллионов человек, что принесёт туристическому сектору $11 млдр, хотя в прошлом году страну посетили в общей сложности 45 миллионов гостей.