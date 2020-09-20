Русскоязычные СМИ Армении

20.09.2020, 6:42, Разное

L’Opinion (Франция). Эрдоган и Путин: «двойные стандарты» Эммануэля Макрона

2020-09-12

«Эммануэль Макрон снова одергивает Турцию. Принимая в четверг на Корсике саммит южных стран Евросоюза, глава государства осудил «недопустимое поведение» страны, которая «больше не является партнером» в Средиземном море. Споры между Парижем и Анкарой, между президентами Макроном и Эрдоганом продолжают обостряться. Необходимо срочно снять напряжение и найти выход из этой ссоры», – пишет обозреватель французского издания L’Opinion Жан-Доминик Мерше.

«(…) Союзники Франции, в первую очередь жители США и немцы, наблюдают за происходящим со смесью непонимания, раздражения и беспокойства. Они не настроены без надобности разрывать связи с таким значимым членом Североатлантического альянса как Турция. При этом они отмечают, что с Владимиром Путиным французы обращаются гораздо более уважительно, чем с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Турции все далеко не идеально, но все же там оппозиция управляет двумя крупнейшими городами страны Стамбулом и Анкарой. В то время как на примере Навального мы видим, какая судьба уготована российским оппозиционерам…», – рассуждает автор статьи.

«Что бы ни случилось, РФ и Турция останутся соседями Европы. Эммануэль Макрон был прав, когда начал деэскалацию с Россией. Теперь ему стоило бы вдохновиться такой же идеей по поводу Турции», – резюмирует Жан-Доминик Мерше.

Нови Стандард (Сербия): США запустили новый этап биологических исследований в Грузии

2020-09-19

В начале сентября в интернете появилась шокирующая информация, которая недвусмысленно указывает на то, что США приступили к новому этапу развития секретного биологического оружия в печально известной лаборатории Лугара в Тбилиси. В отмеченном по гиперссылке первоисточнике можно увидеть официальную переписку грузинского Министерства обороны, а в ней — секретные проекты США, реализуемые в Грузии. Так, биологический центр Лугара получил 160 миллионов долларов на проекты в рамках своей специализации, все — для нужд США.

По анализу опубликованных документов становится ясно, что американские ученые в Грузии, аффилированные с Министерством обороны США, занимаются исследованиями запрещенных патогенных средств, которые могут быть использованы для создания биологического оружия. Разработки центра Лугара могут спровоцировать тяжелые эпидемии чумы, сибирской язвы и других смертельно опасных болезней. Примечательно, что представители грузинской системы здравоохранения не потребовали от американской стороны дополнительную информацию или пояснения по работе центра Лугара, который находится прямо у них в столице.

К слову, эта страна в 2002 году подписала с Министерством обороны США договор под загадочным названием «О сотрудничестве в области предупреждения распространения технологий, патогенов и опыта с целью развития биологического оружия». На следующий год соглашение было ратифицировано грузинским парламентом.

В сентябре 2004 года Тбилиси лично посетил американский сенатор Ричард Лугар, и результатом того визита стал договор о создании Центра здоровья, который представляет собой биолабораторию, в непосредственной близости от столицы, в селе Алексеевка. Он находится недалеко от международного аэропорта, а также от воздушных объектов грузинской армии. Интересный выбор места для строительства опасного объекта совершенно не обеспокоил грузинское руководство.

В 2006 году, когда биологическая лаборатория, согласно официальным данным, находилась на стадии строительства, там уже проходили исследования и эксперименты. После повторного визита американского сенатора, в честь которого и назван центр, парламент Грузии засекретил всю информацию об объекте.

Что касается инвестиций на строительство, изначально грузинские власти оценили работы в 15 миллионов долларов, но впоследствии цифра возросла в шесть раз и достигла 95 миллионов. Сенатор Лугар однажды сказал, что работы обошлись в 30 миллионов. В итоге американские СМИ сообщили, что на возведение биолаборатории Пентагон потратил астрономические 250-300 миллионов долларов США.

Первым информацию об опасности проекта Лугара раскрыл американский журналист Джеффри Силверман, кстати, — бывший советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «В лаборатории Лугара, которая находится на окраине Тбилиси, производят опасные материалы и тестируют их на местном населении. Я уверен, что в Грузии совершаются страшные эксперименты над животными и людьми», — сказал Силверман журналистам. Он уверяет, что, построив биолабораторию в Грузии, Пентагон стремился обойти Конвенцию о запрещении биологического оружия от 1972 года.

С самого начала работы противоречивого центра Грузию потрясают истории, связанные с таинственной гибелью местных жителей. Так, Министерство обороны Грузии и американская фармацевтическая компания Gilead проигнорировали расследование смерти 249 пациентов, которые принимали участие в тестировании вакцины против гепатита С. Также многие пациенты во время исследования прекращали прием экспериментальных препаратов в связи с проявлением различных нежелательных побочных эффектов.

По данным грузинского Министерства обороны, у группы препаратов для лечения гепатита С на сумму 187 миллионов долларов США истек срок годности. И главная причина неиспользования препаратов в срок — это «приостановка лечения, смерть пациента и др.». Внутренняя переписка между грузинским правительством и посольством США в Тбилиси раскрывает, что часть добровольцев этой программы погибла, а лечение других было остановлено по неизвестным причинам.

Американская компания Gilead в сотрудничестве с Центром по контролю заболеваний США и грузинским Министерством здравоохранения реализует многолетнюю программу по борьбе с гепатитом С на территории Грузии. Программа была запущена в 2015 году. Согласно подписанному соглашению, американская компания не отвечает за любой непрямой и иной вред, вне зависимости от степени его предсказуемости. Программой этой компании охвачены разновозрастные категории «добровольцев», включая детей старше трех лет. Полные результаты работы держатся в строгой тайне. К слову, компания Gilead проводит свои исследования и на африканском континенте. И все эти испытания проводятся на местном населении.

Кроме того, Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) три года назад запустило «актуальный» на сегодняшний день проект на сумму 6,5 миллионов долларов. Он подразумевает исследования штаммов коронавируса и их связи с летучими мышами (как переносчиками инфекций) на территории Западной Азии. Этот проект действует в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании. Биологический центр Лугара был центральной точкой всех этих исследований, особенно в вопросе самых сложных операций, когда речь идет о сборе генетического материала. В этом проекте участвовали китайские ученые из Уханьского университета, представители кафедры вирусологии. Вместе с американскими коллегами из компании «Eco Health Alliance» они занимались отбором летучих мышей и изолированием коронавируса. Важно отметить, что именно эта американская компания присутствует на территории КНР с 2014 года и занимается изучением инфекций, провоцируемых коронавирусом, и их связью с летучими мышами. Один из ведущих спонсоров — Национальный институт здравоохранения США.

Le Figaro (Франция): Иран изображает выжидательную позицию в надежде на избрание Джо Байдена в США

2020-09-18

«Ждать и смотреть.” За 50 дней до американских президентских выборов Иран, заклятый враг Соединенных Штатов, похоже, занимает выжидательную позицию в надежде, что избиратели перевернут страницу с Дональдом Трампом, который после выхода из международной ядерной сделки 2015 года ввел суровые санкции в отношении иранской экономики», – пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно.

«Такая выжидательная политика отчасти объясняет их решение не реагировать на закончившуюся провалом американскую попытку в середине августа проголосовать в ООН за резолюцию, направленную на продление эмбарго на продажу оружия Ирану, срок которой истекает в октябре”, – считает Ариана Табатабай, специалист по Ирану из Германского фонда Маршалла. В качестве еще одного признака открытости Тегеран в конце августа разрешил Международному агентству по атомной энергии войти в два объекта, доступа к которым потребовал ядерный жандарм», – указывает автор статьи.

«На данный момент иранцы предпочитают не усиливать напряжение в сфере ядерной энергетики или на Ближнем Востоке, довольствуясь тем, что воюющие на их стороне иракские шиитские ополченцы время от времени атакуют американские интересы в Ираке», – добавляет Ариана Табатабай.

«Недавнее заявление Дональда Трампа о сокращении военного контингента США в Ираке – с 5200 до 3000 – вполне удовлетворяет Иран, стратегической целью которого остается уход США с Ближнего Востока, – отмечает журналист. “Иранские лидеры следят за опросами в Соединенных Штатах, – сказал один бизнесмен из Тегерана, близкий к определенным властным кругам. – Они не хотят мешать Байдену”. По его словам, “могли возобновиться контакты между Джавадом Зарифом (министром иностранных дел) и Джоном Керри (который вел переговоры со стороны Соединенных Штатов по ядерному соглашению 2015 года), способствующие возобновлению контактов с Ираном в случае победа Джо Байдена».

«В колонке, опубликованной на сайте CNN в понедельник, кандидат от Демократической партии заявил, что после избрания он “предоставит надежный путь для дипломатии. Если Иран снова будет строго соблюдать ядерную сделку, то Соединенные Штаты вернутся к этой сделке как к отправной точке для переговоров” с Ираном, добавил Байден. Что касается Дональда Трампа, то следующий день после празднования по поводу нормализации отношений между Израилем и двумя монархиями Персидского залива, он тоже заговорил о своих обещаниях о переговорах с Тегераном. «Если мы выиграем выборы, то мы заключим сделку с Ираном, – сказал американский президент. – Я действительно верю, что Иран хочет заключить сделку, они переживают очень трудные времена (…). Это будет здорово для Ирана. Они очень быстро разбогатеют».

«В последние недели президент Исламской Республики Хасан Рухани, ослабленный выходом Америки из этого соглашения, заявил, что готов обсудить с американской администрацией вопрос о возврате Соединенных Штатов к соглашению 2015 года, – говорится в статье. “Рухани предпочитает Байдена, – отмечает один иранский журналист, с которым издание связалось в Тегеране. – Проблема между Байденом и Рухани заключается в том, что каждый по-своему интерпретирует возврат к соглашению».

«Действительно ли есть фаворит в гонке за Белый дом у двуглавой власти Ирана, руководимого верховным лидером и консерватором аятоллой Али Хаменеи и президентом с ограниченными прерогативами? – задумывается автор публикации. “Такие дебаты почти каждый день ведутся в иранской прессе, – отмечает Клеман Терме, исследователь из Института политических исследований. – Более консервативные или традиционные деятели, такие как бывший президент Махмуд Ахмадинежад, обвиняют реформаторов и умеренных в агитации за Байдена. По мнению рьяных консерваторов, урок выхода США из сделки не усвоен. В любом случае, нет смысла вести переговоры с Большим Сатаной».

«За 10 месяцев до президентских выборов в Иране выборы в США превращаются во внутриполитический вопрос, – пишет Le Figaro. “Если изберут Байдена и появятся перспективы для пересмотра условий переговоров, то какую стратегию выберет Али Хаменеи? – задается вопросом Клеман Терме. – Предпочтет умеренного кандидата в президенты Республики для поощрения дискуссий или наоборот консерватора?».

«Пандемия Covid-19, ослабившая Дональда Трампа, стала неожиданным преимуществом для Тегерана, хотя Иран также сильно пострадал, – отмечает Жорж Мальбрюно. “Девять месяцев назад, после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани (по приказу Трампа), слабым был только Иран, теперь же Хаменеи и Трамп оба оказались в неудобном положении», – констатирует бизнесмен.