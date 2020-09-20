Stars and Stripes – ещё один шаг против «напористой» России — НАТО открыло в США Атлантическое командование

20.09.2020, 4:50, Новости дня

НАТО открыло в американском штате Виргиния новое Атлантическое командование, главной задачей которого станет обеспечение безопасной морской переброски войск через северную Атлантику в случае конфликта с Россией, пишет Stars and Stripes. По данным журнала, открытие командования — лишь один из целой серии шагов, сделанных альянсом в связи с опасениями по поводу Москвы.



Reuters

Руководство НАТО на этой неделе «совершило шаг вперёд в процессе восстановления альянса для противостояния всё более напористой России», открыв новое Атлантическое командование, пишет Stars and Stripes.

«НАТО — это трансатлантический альянс, и регион северной Атлантики представляет огромную важность для безопасности всей Европы. Наше новое Атлантическое командование станет гарантом того, что маршруты переброски подкреплений и доставки припасов из Северной Америки в Европу останутся защищёнными», — заявил, комментируя открытие командования, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По данным Stars and Stripes, Атлантическое командование, которое базируется в городе Норфолк, штат Виргиния, было создано для того, чтобы помогать союзникам по НАТО перемещать войска через океан в случае кризиса. Оно станет первым с 2003 года штабом альянса, предназначенным для обеспечения безопасности морских путей в Атлантике, и займётся планированием военных операций в районе, простирающемся от Восточного побережья США через Фареро-Исландский рубеж до Арктики и далее, пишет издание. Как напоминает обозреватель журнала, западные стратеги считают, что в случае конфликта между российскими и натовскими военными кораблями и субмаринами Фареро-Исландский рубеж будет играть роль «бутылочного горлышка».

Атлантическое командование размещается в штаб-квартире 2 флота ВМС США, который был упразднён в 2011 году, однако восстановлен семь лет спустя для «противодействия РФ на севере Атлантики», говорится в материале Stars and Stripes. Сам флот вновь заступил на боевое дежурство ранее в этом году.

Повышенное внимание НАТО к Атлантике — лишь один из целой серии шагов альянса, направленных на укрепление обороноспособности в связи с опасениями по поводу России, пишет журнал. Другим таким шагом стало создание в 2018 году нового логистического командования в немецком Ульме. По данным Stars and Stripes, это командование, которое должно будет начать работу в 2021 году, предназначено для обеспечения свободного движения мотопехотных и танковых подразделений стран альянса в Европе и должно будет помочь им лучше контролировать перемещения войск в случае кризиса.