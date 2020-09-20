 

ZDF – политики стали лауреатами Шнобелевской премии за «вклад» в медицинское образование

20.09.2020, 4:50, Новости дня

В этом году многие учёные стали лауреатами Шнобелевской премии «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься», но в числе призёров оказались и некоторые политики, пишет ZDF. Организаторы мероприятия наградили их за «вклад» в медицинское образование: «Они использовали пандемию коронавируса для того, чтобы показать миру, что политики могут влиять на жизнь и смерть сильнее, чем учёные и врачи».


Reuters

Брови нарциссов, энтомологи, боящиеся пауков, и аллигатор, вдыхающий гелий — в этом году многие учёные стали лауреатами Шнобелевской премии «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься», пишет ZDF. При этом среди призёров оказались не только представители науки, но и политики. Обычно церемония вручения наград проходит в театре Гарвардского университета. Мероприятие финансируется за счёт доходов с продаж билетов. В этом же году из-за пандемии оно проходит в режиме онлайн.

Одну из премий в категории «Психология» получила команда учёных из Канады и США за то, что научились распознавать нарциссов по бровям. Другая награда досталась американским исследователям за то, что они доказали наличие у энтомологов боязни пауков. Международная научная команда завоевала первое место в категории «Акустика», потому что поместила самку китайского аллигатора в герметичную камеру, заполненную гелием. Звуки, которые издавало животное, были очень смешными, резюмировали исследователи.

В категории «Физика» победили учёные, выяснившие, что происходит с дождевым червём, если подвергнуть его воздействию высоких частот. Награду в категории «Экономика» получила международная команда исследователей, установившая связь между неравенством доходов в государстве и частотой поцелуев. Оказывается, что, чем неравномернее распределены материальные блага, тем чаще партнёры проявляют нежность по отношнеию друг к другу. 

В категории «Медицина» премию получили учёные из Нидерландов и Бельгии, диагностировавшие доселе неизвестное расстройство, когда чавкающие звуки вызывают у человека сильное раздражение. Исследователи из США и Великобритании заняли первое место в категории «Материальные науки» за то, что доказали неэффективность ножей, сделанных из человеческого кала. В своём видео они, сидя на туалете, поблагодарили за такую честь. 

Организаторы мероприятия также позволили себе небольшую «политическую колкость», наградив президентов Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, РФ и Туркменистана за «вклад» в медицинское образование: «Они использовали пандемию коронавируса для того, чтобы показать миру, что политики могут влиять на жизнь и смерть сильнее, чем учёные и врачи».



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