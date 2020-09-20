 

В США назвали возможный ответ на угрозу «Авангарда»

20.09.2020, 3:48, Новости дня

В случае удара по США гиперзвуковым оружием американские подводные лодки могут уничтожить напавшую на Соединенные Штаты страну, пишут американские СМИ.

Издание National Interest задалось вопросом о том, какую угрозу для США представляет гиперзвуковой блок «Авангард».

NI пишет, что «гиперзвук», если «будет полностью реализован и станет ядерным», окажется «техническим и стратегическим вызовом для американской обороны», ведь «ПВО просто может не хватить времени, чтобы найти и отследить» ракету. 

«Если американские ядерные пусковые установки, межконтинентальные баллистические ракеты или даже ядерные стратегические бомбардировщики наземного базирования будут выведены из строя или уничтожены, у США все еще останутся варианты, с помощью которых можно нанести ответный удар», – пишет NI.

По мнению издания, противник США все равно окажется под угрозой «полного ядерного уничтожения», поскольку у США есть атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые «в любой момент могут уничтожить целые страны».

Кроме того, военные и промышленность США работают над новыми разработками, которые позволят создать «непрерывную траекторию»  гиперзвукового оружия с помощью сетевых технологий, спутниковых датчиков и связи в пределах и за пределами земной атмосферы, говорится в материале.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Ляшко: Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса

13.08 / В США предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

16.07 / Россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике

25.06 / Сийярто: Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины

12.08 / Галина Арапова: «Когда акт примут, это будет уже вступивший в силу позор»

22.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

23.07 / Евродепутаты оказались недовольны согласованным лидерами стран ЕС планом бюджета

29.06 / Сенатор: Я проголосовал за территориальную целостность России

01.07 / Собянин и Памфилова – о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

25.06 / Непомнящий обыграл Артемьева в первом матче 1/4 финала Chessable Masters

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска