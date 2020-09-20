 

США объявили о санкциях ООН против Ирана вопреки мнению Совбеза

20.09.2020, 3:48, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.

По словам Помпео, 20 августа США уведомили председателя СБ ООН о «существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по ядерной сделке и «запустили 30-дневный процесс возвращения» санкций. 

«Начиная с сегодняшнего дня все положения резолюций СБ ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, прекращенные резолюцией 2231, вновь вступают в силу», – приводит слова Помпео ТАСС.

США заявили, что у них есть право «инициировать процесс возвращения всех ранее прекращенных санкций ООН, включая оружейное эмбарго».

Вашингтон при этом «ожидает, что все государства-члены ООН будут полностью соблюдать свои обязательства по выполнению данных мер», которые включают не только оружейное эмбарго, но и запрет Ирану «на обогащение и переработку» урана, на «испытания и разработку баллистических ракет, а также санкции за передачу Ирану ядерных и ракетных технологий».

США «готовы использовать свои внутренние полномочия», чтобы страны, которые нарушат запрет, «столкнулись с последствиями».

Помпео сообщил, что в «ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер для усиления выполнения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности».

Он подчеркнул, что «политика максимального давления на иранский режим продолжится», пока Тегеран не заключит с Вашингтоном «всеобъемлющее соглашение, которое бы сдерживало угрозы нераспространения и остановило распространение хаоса, насилие и кровопролитие».

Напомним, в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.



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