Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть заблокированы, если Рада не изменит постановление о выборах

20.09.2020, 3:25, Новости дня

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что постановление Верховной Рады, в котором говорится об отмене местных выборов в ОРДЛО, противоречит Минским договоренностям. В интервью “Стране”, которое опубликовано 19 сентября, он сказал, что эта проблема может заблокировать переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.

“По тому, что изучал лично я, скажу, что да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада, я не знаю, но есть поправка депутата от фракции “Слуга народа” Александра Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении”, – заявил Кравчук.

По его словам, представители России на переговорах из-за одного пункта постановления о назначении местных выборов обвиняют Украину в нарушении Минских соглашений.

“Сегодня Россия и ОРДЛО открыто про это говорят. Они ждут, пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде, – сказал глава делегации. – Мы обсуждали вопрос обмена пленными. Украинская сторона подала свой список и попросила ОРДЛО подать свой, но они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или не уточнит постановление о проведении местных выборов. Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован”.

Кравчук добавил, что сейчас в ОРДЛО в любом случае нет условий для проведения выборов. “Там сейчас нет украинской власти, партий, законов – ничего нет”, – заявил он.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября.

19 августа Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств “Нормандской четверки” в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее “камнем преткновения”. По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление. “Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента”, – сказал он.

Нардеп Качура 28 июля внес проект внесения изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию пункта об условиях организации выборов на оккупированных территориях.