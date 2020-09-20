 

Пограничники задержали в Сумской области преступника из Молдовы. Интерпол разыскивал его семь лет

20.09.2020, 3:25, Новости дня

Пограничники Сумского отряда задержали в пункте пропуска “Бачевск” 51-летнего гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол с 2013 года, сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) 19 сентября.

“Во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию лица”, – рассказали в ГПСУ.

Задержанный находился в международном розыске за хулиганство с умышленным причинением вреда здоровью и подлежит экстрадиции на родину.

Мужчину передали правоохранителям и планируют отправить в Молдову.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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