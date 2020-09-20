Унижал честь и достоинство евреев. Полицейские сообщили о задержании в Умани пропагандиста расовой ненависти

20.09.2020, 3:25, Новости дня

Полицейские вместе с сотрудниками СБУ вычислили интернет-пропагандиста накануне празднования Рош а-Шана в Умани. Он призывал в социальных сетях к расправе над евреями, сообщили в полиции Черкасской области.

По данным полиции, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.

Он публиковал дискриминационные статьи про еврейскую национальность, унижал честь и достоинство ее представителей, уточнили полицейские.

“По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения”, – рассказали в полиции.

Во время обыска по месту жительства у мужчины нашли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, каждую осень прибывают хасиды со всего мира для празднования Рош а-Шана (еврейского Нового года). В 2020 году празднование Рош а-Шана выпало на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска “Новые Яриловичи”, через который хасиды пытаются попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.