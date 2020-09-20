ВСУ сбили беспилотник неприятеля на Донбассе

Вечірнє зведення щодо ситуації у районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 19 вересня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації у районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 19 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Від початку поточної доби, 19 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.Порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було.У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, на 31 об’єкті роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 82 знайдених вибухонебезпечних предмети.Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУМинулої доби, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили мирні домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої групи. Так, одну ворожу провокацію із підствольного гранатомета зафіксовано біля Водяного, іншу – із великокаліберного кулемета неподалік Новотошківського.Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає.Утім, під час гасіння пожежі, що мала місце неподалік Залізного, здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу.Разом із військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 58 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5556 транспортних засобів та 5534 особи. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 963 особи, у зворотному напрямку – 2269 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнуло 85 осіб, у зворотному напрямку – 222 особи. КПВВ «Мар’їнка» не функціонувало.Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню та перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 19. September 2020