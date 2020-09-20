В Молдове третий день подряд фиксируют рекорд по заболевшим COVID-19

20.09.2020, 3:25, Новости дня

В Молдове 19 сентября установлен новый рекорд по количеству заболевших и скончавшихся от COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 688 человек, 15 пациентов умерли, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

“В субботу было проведено 2664 теста, в том числе 2440 первичных тестов. В результате выяснилось, что 688 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 46 336”, – сказано в сообщении.

В пятницу и в четверг были установлены другие рекорды – 665 и 622 новых заболевших.

Среди лиц, у которых в субботу выявили COVID-19, 42 человека работают в системе здравоохранения, из которых 11 – врачи. Таким образом, почти 5 тыс. медицинских работников подхватили коронавирус, 34 из них скончались.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к вечеру 19 сентября в мире коронавирусом заразились более 30,6 млн человек. Больше всего случаев инфицирования подтверждено в США (6,7 млн), Индии (5,3 млн), Бразилии (почти 4,5 млн) и России (1,1 млн).

От COVID-19 скончались 953,5 тыс. человек, а выздоровели 20,8 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.