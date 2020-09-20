Мнение: О невосполнимой утрате Кремля

20.09.2020, 2:50, Разное

Действительно, #Кремль понёс утрату невосполнимую. И, надо сказать весьма болезненную, особенно в нынешнем состоянии международных отношений, когда российской власти всяко лыко ставят в строку. Подозревают во всех грехах в основном по причине крайней нелюбви к одному человеку (и вы его знаете).

Теперь в обороне от этих нападок пробита зияющая брешь.

В эту пятницу на 82-м году жизни в Нью-Йорке умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн. О смерти сообщила его нынешняя супруга, Катрина ван ден Хювел (Katrina vanden Heuvel).

Стивен Коэн являлся Почётным профессором Принстонского университета и Университета Нью-Йорка. Он свободно владел русским языком и часто бывал в России. Но главное не это. Учёный принадлежал к довольно узкому кругу политологов, относившихся к Советскому государству с некоторой симпатией. Он был лично знаком со многими советскими диссидентами, но и с представителями органов власти страны тоже. Одним из них был первый и единственный президент #СССР Михаил Горбачев, который приглашал Коэна на празднование Первомая на Красной площади в Москве в 1989 году. Тогда американский историк с женой и сыном во время трёхчасового парада стояли рядом с Горбачевым на Мавзолее В. И. Ленина.

Стивен Коэн был советником 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он написал и отредактировал десять книг по истории СССР и России. 1 декабря 2008 года он был награждён российским орденом Дружбы за вклад в укрепление российско-американского сотрудничества.

В 2014 году некоторые издания в #США критиковали Стивена Коэна за «пророссийские» взгляды, называя его симпатизантом и даже агентом #Путин­а и российского руководства. Сам профессор называл себя американским «диссидентом» и утверждал, что американские #СМИ душат любого, кто хотя бы пытается разобраться в ситуации с российской точки зрения, ставя на них за это клеймо апологетов Путина. Как говорится в некрологе, он страстно сражался против иррациональной русофобии, охватившей американский истеблишмент.

Конец этой борьбе положил рак лёгких.

И как же теперь #Кремль без главного своего защитника?