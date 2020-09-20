 

Порошенко назвал себя спасителем Украины

20.09.2020, 2:48, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и его команда спасли Украину и заложили основы ее государственности.

По его словам, «Европейская солидарность» (украинская политическая партия, возглавляемая Порошенко) «имеет историю, которой можно гордиться».

«В самые тяжелые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности», – приводятся его слова на странице Порошенко в Facebook.

Экс-президент пояснил, что говорит об «армии, языке, вере».

По словам Порошенко, только его сторонники «препятствуют сползанию Украины обратно в сферу влияния России».

Порошенко выступил в Тернополе, заявив, что с участия в местных выборах на Украине его партия «начинает контрнаступление».

Напомним, местные выборы на Украине запланированы на 25 октября. 

Во вторник «Европейская солидарность» заявила, что не станет выдвигать своего кандидата в мэры украинской столицы и поддержит Виталия Кличко, но тот заявил, что решил отказаться от объединения с другими политическими силами, включая партию Порошенко.



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