Шест ему в руки

20.09.2020, 2:45, Разное

Шведский вундеркинд покорил высоту, которую брал 26 лет назад только Сергей Бубка.

И фамилия какая-то странная, с первого раза ни за что не запомнишь, и проявился как-то вдруг непонятно откуда, и вообще — что нам чужие рекорды, когда своих забот хватает? Насчет «забот» — это точно: когда Арман «Мондо» Дюплантис только начинал заявлять о себе в мире сверхвысоких прыжков, российскую легкую атлетику на скаку и остановили, поставив перед ней, и за дело, знак «стоп» — как оказалось, на долгие годы.

Впрочем, саму «королеву» и без российских проблем с середины десятых уже так потряхивало, что сочетание «легкая атлетика» почти автоматически ассоциировалось со словами «допинг» и «коррупция». Да и по сей день, исходя из последних событий с вердиктами французского суда в отношении бывших руководителей ИААФ, продолжают ассоциироваться.

Отдельные героические усилия по спасению престижа, увы, не слишком помогали. РФ вовсе оказалась на обочине, и сам вид спорта остается на плаву благодаря разве что уникальной прыгунье в высоту Марии Ласицкене, барьеристу Сергею Шубенкову, да еще «шестовичке» Анжелике Сидоровой. Что касается атмосферы в мировом масштабе, то с окончанием карьеры невероятного Усэйна Болта «королева», как казалось, потеряла последнего супермена. Ни в одном виде и близко не просматривалось кого-то, кто может совершить прорыв.

В это самое безвременье и обретал мощь суперзвезды родившийся на исходе столетия в Луизиане парнишка.

Нет, конечно же, о нем знали, у него уже были достижения. Но мало ли у кого из шестовиков их не было за почти 20 лет после великого Бубки?

Другое дело, что для почти всех потенциальных звезд предел был обозначен шестиметровой гроссмейстерской высотой. И почему именно Дюплантис-младший должен был взлететь туда, куда никто до него не взлетал, даже Бубка? Да еще в год, когда, помимо внутренних проблем, спорт властно задвинула пандемия?

Тут у меня ответа нет. Видимо, так звезды сошлись.

…Человек никогда не сможет плавать, как рыба, и летать, как птица. Биомеханика другая. Разве что в будущем — слава богу, что в далеком — научатся выращивать человеко-рыб и человеко-птиц. Это не означает, что человечество оставляет попытки покорять чуждые ему среды, в том числе естественным образом, без вмешательства в свою природу. Все прыжковые спортивные дисциплины — именно такой вызов.

Шест в качестве помощника брать неподвластную высоту использовался человеком, вероятно, с незапамятных времен, поэтому почти сразу стал полноценной олимпийской дисциплиной (сначала, правда, только мужской). Эволюция вида непосредственно связана с эволюцией снаряда, и когда шест стал фиберглассовым, человеку в 1963-м покорилась, наконец, 5-метровая высота.

Произошло это в год рождения величайшего шестовика всех времен и народов Сергея Бубки.

Через 20 с небольшим лет, а именно 13 июля 1985 года в Париже, Бубка открыл клуб «Шесть метров», одним этим войдя в историю. Сергей Назарович, однако, не ограничился взятием главного барьера, по ходу свой почти 20-летней карьеры установив 35 мировых рекордов: 17 — на открытом воздухе, 18 — для закрытых помещений.

Сергей Бубка, заслуженный мастер спорта СССР, мировой рекордсмен, чемпион Европы и мира по прыжкам с шестом на тренировке. Донецк, 1985 год. Фото: РИА Новости

Когда говорят о побитом Дюплантисом нынче рекорде 26-летней давности, имеют в виду именно рекорд, установленный Бубкой 31 июля 1994 года в Сестриере — 6.14. Годом раньше в Донецке, который был прыжковой Меккой и для СССР, и для Украины, Сергей Бубка совершил прыжок на 6.15, и это был рекорд для залов — тоже надолго. Правда, с начала столетия международная федерация рекорды в зале и на улице не разделяет, но по справедливости и по привычке их разделять надо.

Так вот, рекорды олимпийского чемпиона-1988 и шестикратного чемпиона мира Сергея Бубки стояли, казалось, незыблемо. Серьезно на них за 20 с лишним лет и не покушались, хотя и технологии уходили вперед, и медицина, и вообще что-то никак не появлялось претендентов.

Как ни странно, «зимний» рекорд Бубки пал именно в Донецке, да еще в феврале 2014-го — француз Рено Лавиллени высотой 6.16 салютовал турниру «Звезды шеста», а последовавшие известные события заставили Донецк забыть не только о рекордах, но и вообще о мирной жизни.

…Когда Мондо совершил свой первый прыжок — с помощью швабры и приземлением на диван, — летний рекорд великого Бубки стоял уже десять лет. Папа Грег Дюплантис наверняка наказывать младшего сына не стал. Может, даже поощрил. Потому что сам Грег очень даже неплохо прыгал с шестом и даже достиг кое-каких высот с личным рекордом — 5.82.

Его, похоже, хорошо знает Сергей Бубка, но не в этом дело. Дело в том, что отец вложил в Мондо все, что умел сам, и даже больше. Ну и мама Хелена, бывшая многоборка, тоже внесла свою лепту.

Во всех биографических данных как мантра повторяется, что у Армана отец американец, а мать шведка, но без подробностей. Понятно, что семья многодетная (детей четверо) и спортивная, что живет она в США, и что самый успешный из детей выступает за Швецию, имея гражданство в США.

Арман мог, наверное, повторить путь многих и многих соискателей рекордов, отличавшихся в юном возрасте, но остановившихся в росте очень быстро. Но что-то гениальное в нем, несомненно, было заложено природой, что-то дал характер, а что-то привнес отец. С 15 лет он начал улучшать юниорские достижения, выигрывать турниры и чемпионаты, в августе 2018-го в Берлине впервые преодолел 6-метровый барьер и стал чемпионом Европы, через год в Дохе трех сантиметров до 6 метров не хватило, но хватило для серебряной медали чемпионата мира.

Потенциал в нем почувствовался такой, что за рекорды можно было уже начинать беспокоиться.

Просто все объяснить тем, что парень элементарно окреп. При этом отец все предыдущие годы не пытался опередить природу и доверял естественному росту. По мере того, как сын набирался силенок, росли и результаты. Мондо, обретая силу, не терял скорости и координированности, а с техникой у него все было в порядке. Собственно, он рванул, как и Сергей Бубка, в 18–19 лет — правда, нынешний большой спортивный функционер, многолетний член исполкома МОК в 19 был уже чемпионом мира. Но не суть важно. У них, кстати, схожие антропометрические данные — правда, Бубка смотрелся атлетичнее, но это, скорее, потому, что запомнился он уже рекордсменом, в чуть более солидном, чем Дюплантис, возрасте.

Арман Дюплантис во время рекордного прыжка в Риме, 17 сентября 2020 года. Фото: Reuters

…Успешную атаку Мондо на достижение Лавиллени, случившуюся 8 февраля этого года в польской Торуни, каюсь, просмотрел. Через неделю в Глазго поймавший волну и заставивший говорить о себе юнец добавил к новому рекорду еще сантиметр, и это было, согласно правилам, абсолютным рекордом — 6.18. Но «летний» рекорд Бубки считался все-таки главнее, вот только на пути его покорения встал коронавирус.

Как потом расскажет герой, он опасался, что соревнований может вообще не быть. А железо ковать требовалось, пока горячо.

Он ничего не растерял за время простоя. Он уже был готов взять рекордную высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швейцарии, если бы организаторы по глупости не решили проводить старты на улице, не позаботившись о специальном освещении. А в сумерках рекорды не бьют.

Дальше был Рим, где конкурентов Арман Дюплантис убрал еще на высоте 5.85. Для тонуса взял и 6 метров, сразу заказав рекордные 6.15. Тут бы написать «трибуны замерли», но никаких «замерли» не было, потому что не было и зрителей: все старты проходят при пустых трибунах, что на настрое Мондо никак не сказывается. Первая попытка лишь чуточку не удалась. Вторую надо посмотреть обязательно — это было само совершенство, да еще с легким запасом. Даже не верилось, что этот парнишка с такой видимой легкостью сделает то, чего не могли четверть века с лишним даже в самой поре сделать большие мастера.

Конечно, это по ТВ легко. А подойдите на стадионе к сектору для прыжков с шестом и взгляните на планку, установленную хотя бы на шестиметровой высоте: ощущение, что человек так высоко прыгать не может. Даже с помощью шеста.

По тому, как Дюплантиса поздравляли соперники, было понятно: его любят. Он действительно парень открытый и симпатичный. Про рекорд сказал просто: «Я понимал, что нужно его установить, чтобы меня перестали о нем спрашивать».

Одним из первых Мондо поздравил, конечно, Сергей Бубка, пожелав новых высот.

Арман Дюплантис с золотой медалью в Риме. 17 сентября 2020 года. Фото: Reuters

Сам великий, конечно, мог остаться в истории с достижением, превышающим его бывший рекорд сантиметров на двадцать. Но Сергей Назарович был слишком рационален, особенно с возрастом, и где-то переиграл сам себя. Будет ли себя сдерживать нынешний рекордсмен, увидим.

Ничего загадывать не надо. Хорошо уже, что Дюплантис — появился.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»