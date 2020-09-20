 

Основатель группы «Мираж» решил судиться со сторонниками Лукашенко

20.09.2020, 1:48, Новости дня

На концерте в рамках женского форума «За Беларусь» песня «Музыка нас связала» исполнялась без разрешения правообладателей, сообщил композитор, основатель группы «Мираж» Андрей Литягин.

Он сообщил, что «не давал прав на исполнение своих песен, на переработку, ни на что-либо еще». Литягин намерен «подать в суд, чтобы блокировать незаконный контент».

По словам композитора, исполнять его песни сейчас имеет право только группа «Мираж», передает РИА «Новости».

Концерт прошел 17 сентября в поддержку белорусского лидера Александра Лукашенко. Песню группы «Мираж» исполнили сестры-близнецы Груздевы. 



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