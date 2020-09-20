 

Нардеп от “Голоса” Устинова баллотируется в мэры Винницы

20.09.2020, 1:30, Новости дня

Народный депутат Александра Устинова (фракция “Голос”) объявила, что будет баллотироваться в мэры Винницы. Об этом она написала 19 сентября в Facebook.

“Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4110857205607390

С 2015 года городским головой Винницы является представитель партии “Винницкая европейская стратегия” Сергей Моргунов.

Уроженка Винницы Устинова с 2014 года была членом правления “Центра противодействия коррупции”. Она – один из инициаторов создания Национального антикоррупционного бюро.

В 2019 году была избрана в парламент от партии “Голос” (номер 5 в списке).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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