Нардеп от “Голоса” Устинова баллотируется в мэры Винницы

20.09.2020, 1:30, Новости дня

Народный депутат Александра Устинова (фракция “Голос”) объявила, что будет баллотироваться в мэры Винницы. Об этом она написала 19 сентября в Facebook.

“Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4110857205607390

С 2015 года городским головой Винницы является представитель партии “Винницкая европейская стратегия” Сергей Моргунов.

Уроженка Винницы Устинова с 2014 года была членом правления “Центра противодействия коррупции”. Она – один из инициаторов создания Национального антикоррупционного бюро.

В 2019 году была избрана в парламент от партии “Голос” (номер 5 в списке).