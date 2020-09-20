База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу
20.09.2020, 1:08, Новости дня
Расположенная в провинций Кандагар в Афганистане военная база НАТО подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.
Обстрел произошел недалеко от района Даман, по аэродрому выпустили шесть ракет, но они не достигли цели. В результате обстрела никто не пострадал, передает РЕН ТВ со ссылкой на военных обозревателей.
В конце февраля США заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в РФ террористической организацией).
Глава американского государства Дональд Трамп объявил о сокращении численности войск США в Афганистане до 4 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет