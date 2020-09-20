База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу

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20.09.2020, 1:08, Новости дня

Расположенная в провинций Кандагар в Афганистане военная база НАТО подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.

Обстрел произошел недалеко от района Даман, по аэродрому выпустили шесть ракет, но они не достигли цели. В результате обстрела никто не пострадал, передает РЕН ТВ со ссылкой на военных обозревателей.

В конце февраля США заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в РФ террористической организацией).

Глава американского государства Дональд Трамп объявил о сокращении численности войск США в Афганистане до 4 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.



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