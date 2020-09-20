Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

20.09.2020, 0:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что одобрил приобретение корпорацией Oracle американского сегмента TikTok.

Трамп сообщил, что «благословил сделку». По его словам, «это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно». Президент США добавил, что в рамках соглашения будет сделано пожертвование в 5 млрд долларов на образование.

Прежде Трамп настаивал, чтобы властям США досталась «доля» от покупки, передает РИА «Новости».

В воскресенье в США вступает в силу запрет на скачивание популярных китайских приложений TikTok и WeChat.

Представители TikTok заявили, что в сервисе огорчены и не согласны с решением властей США о запрете приложения и выразили готовность к беспрецедентной открытости и отчетности в стране.

Напомним, китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации Трампа о запрете приложения на территории США. Позиция ByteDance заключается в том, что Трамп запретил TikTok по политическим причинам, а не для предотвращения угрозы от приложения для США.