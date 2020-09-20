 

Ведущий «Русского лото» госпитализирован

20.09.2020, 0:48, Новости дня

Нина Борисова, сестра ведущего лотереи «Русское лото» Михаила Борисова опровергла сообщения о его смерти. Она рассказала, что Борисов госпитализирован.

Некоторые СМИ сообщили, что Борисов умер на 72-м году жизни, передает РИА «Новости».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении», – приводит слова Нины Борисовой Агентство городских новостей «Москва».

Она сообщила, что «диагноз еще не установлен», ведущий «находится в больнице».

Представитель «Столото» рассказала, что Борисову стало плохо во время съемок программы «У нас выигрывают». Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.

Михаил Борисов стал символом «Русского лото», ведущим которого был с 1994 года.



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