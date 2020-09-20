Трамп призвал Сенат «без промедления» проголосовать по кандидатуре нового судьи Верховного суда

20.09.2020, 0:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу призвал Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, «без промедления» рассмотреть предстоящее выдвижение кандидатуры консервативного судьи на место в Верховном суде, освободившееся в результате смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург.

Еще до смерти Гинзбург, Белый дом начал подготовку к выбору кандидата на занимаемое ею место. В последние годы покойная судья считалась неоспоримым лидером либерального крыла Верховного суда.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл пообещал в пятницу вечером, через несколько часов после смерти Гинзбург, назначить дату голосования за кандидата, которого выдвинет Трамп. Демократы заявили, что республиканцы должны последовать прецеденту, созданному законодателями-консерваторами в 2016 году, и не рассматривать решение о кандидате в Верховный суд в преддверии выборов.

Трамп ясно изложил свою точку зрения в «Твиттере» в субботу: «Мы получили эту власть… чтобы принимать решения для людей, которые с гордостью нас избрали, наиболее важным из которых долгое время считалось избрание верховного судьи. Мы обязаны сделать это без промедления!»

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что любое голосование по этому вопросу должно проводиться после выборов 3 ноября. «Избиратели должны выбрать президента, а президент должен выбрать судья для рассмотрения (Сенатом)», – сказал Байден.

Митч Макконнелл, который назначает даты голосования в Сенате, уже заявил, что кандидатура, выдвинутая Трампом, будет направлена на рассмотрение сенаторов. В 2016 году Макконнелл отказался рассматривать выбор президента Барака Обамы в Верховный суд за месяцы до выборов, что в конечном итоге предотвратило голосование.

Комментируя новость о смерти Гинзбург, Трамп в беседе с журналистами сказал, что она была «замечательной женщиной, которая прожила замечательную жизнь».

Поддержка кандидата в Сенате не гарантирована даже при республиканском большинстве. Макконнелл не сказал, состоится ли голосование до выборов.

Обычно проверки и слушания с участием кандидата в Верховный суд занимают несколько месяцев, а до выборов остается мало времени. Некоторые сенаторы могут не захотеть голосовать за верховного судью так близко к выборам. Учитывая небольшое преимущество республиканцев в Сенате, где они занимают 53 из 100 мест, Трамп может позволить себе потерять только несколько голосов.

Демократы немедленно обвинили Макконнелла в лицемерии, напомнив, что он отказался назначить слушания по Меррику Гарленду, номинированному Обамой в Верховный суд, за 237 дней до выборов в 2016 году. До выборов 2020 года осталось 46 дней.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в пятницу, что «нет никаких сомнений» в том, что замену Гинзбург должен выбрать победитель ноябрьских президентских выборов.

«Нет никаких сомнений – позвольте мне пояснить, – что избиратели должны выбрать президента, а президент должен выбрать судью для рассмотрения кандидатуры Сенатом», – сказал Байден журналистам, комментируя сообщение о смерти Гинзбург.

В прошлом месяце Трамп заявил, что он «непременно» попытается заполнить вакансию, если она появится до окончания его первого срока. «Я бы действовал быстро, – сказал Трамп в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту, – Почему нет? Я имею в виду, они бы сделали это. Демократы сделали бы это, если бы они были в таком положении».

Агентство «Рейтер» со ссылкой на источник сообщает, что в президентский шорт-лист кандидатов на замещение вакантного места в Верховном суде вошли две женщины – судьи Апелляционного суда США. Среди главных претендентов, по данным источника, – американка кубинского происхождения Барбара Лагоа и Эми Кони Барретт.

Кандидатура Барретт, вероятно, может стать более спорной. Судья придерживается весьма консервативных религиозных взглядов. Правозащитные группы, выступающие в поддержку права на аборты, уже заявили, что в случае утверждения Барретт, она, вероятно, проголосует за отмену исторического решения Верховного суда 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое легализовало аборты по всей стране.