Это зловещее зеркало…

20.09.2020, 7:21, Разное

Человеку всегда казалось, что по ту сторону поверхности зеркала лежит совсем другой мир, добрый или злой – неизвестно, но другой. Создано немало фильмов, в которых тонкая грань между мирами исчезает и герой попадает в иную реальность. В аннотациях эти фильмы именуются «фантастическими». Фантастические? Вы уверены?

Семейная чета Корвинз (Тим и Джуди) стали обладателями платяного шкафа с зеркалом, подаренного некогда еще бабушке Тима на свадьбу. Раритетную вещь супруги решили поставить в детской. Однажды, укладывая ребенка спать, Джуди увидела странный свет, исходящий от зеркала. Решила – показалось. Но через несколько дней она вновь увидела свечение, подошла и оторопела: из зеркала на нее глядела старуха в белой шляпке и темном платье. Она улыбалась и взгляд ее казалось был добрым и ласковым, но Джуди закричала от ужаса. От прибежавшего мужа она потребовала немедленно убрать шкаф из детской, а еще лучше – совсем избавиться от него.

При очередной встрече с отцом Тим рассказал о страхах своей супруги и о «чудесах в зеркале». Для отца Тима это не оказалось новостью. Он тоже видел исходящий из зеркала свет. А мать Тима как-то увидела в зеркале военное сражение и гибель своего брата. Через два месяца тот действительно погиб на войне. И хотя в семье Тима никто от зеркала не пострадал, на семейном совете супруги Корвинз решили уже вынесенное в чулан зеркало продать вместе со шкафом.

Другая молодая чета приобрела для спальни старинное ручной работы зеркало. И нормального сна у супругов не стало. Их стал мучить один и тот же кошмар: горящий дом и страшная гибель людей в пламени. Супруг связался с предыдущими владельцами зеркала, и узнал от них, что некогда зеркало действительно стояло в доме, пострадавшем от пожара. В пламени погиб один из членов семьи, но зеркало чудом уцелело. Супруги убрали зеркало из спальни и кошмары прекратились.

В английском городе Кент в 1998 оду построили парк аттракционов, среди которых была комната смеха. Однажды четверо подростков вошли в нее и не вышли. Через три года пропали еще трое. Потом еще двое. Детективы несколько раз внимательно осмотрели комнаты. Искали тайную комнату, скрытные подземелья, подземный ход – хоть что-нибудь! Ведь куда-то же должны были деться люди или их тела! Ни-че-го. Аттракцион закрыли, исчезновения детей прекратились.

Парапсихологи уверены, что зеркало хранит в себе множество тайн. Оно способно вбирать в себя злую энергетику и стать орудием убийства. (По преданиям, Екатерина Медичи обладала таким зеркалом. «Кандидату в покойники» приносили подарок от королевы – и скоро тот умирал. Осорбо доверенный человек выкрадывал зеркало, и оно преподносилось следующему «претенденту на смерть».)

Оно способно показывать прошлое и будущее. (Увидеть суженого в зеркале – любимое занятие на Руси девиц, стремящихся выйти замуж.)

Оно может воротами в иную реальность. (Парапсихолог Дана Форсайт уверена, что в г. Кент одно из зеркал стало порталом, через который подростки уходили в другой мир.)

Поэтому будьте осторожны, покупая или принимая в дар старые зеркала. Неизвестно, какой энергетический заряд прошлого они несут с собой. Да и с новыми будьте поаккуратнее.