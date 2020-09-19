Мнение: Джеймс Бонд без претензий

19.09.2020, 23:55, Разное

Ну чего, посмотрел я этот ваш фильм “Довод” режиссера Нолана. Из хорошего могу отметить по крайней мере одно: в кои-то веки зрительный зал кинотеатра был почти полон, и я там не чувствовал себя в одиночестве. Нет, конечно, битком он не был, но оказался заполнен процентов на 70. Пошел народ в кино, наконец-то.

По самому фильму – все прекрасно, смотрится с удовольствием: шикарное качество картинки, видеоряд – видно, что подобран с любовью, вообще к оператору – никаких вопросов. К актерскому составу тоже почти никаких претензий; негр в главной роли, пожалуй, малость дубоват (но и то – вполне возможно, что ему просто нечего играть, непрописанные роли могут только абсолютные гении вытягивать, и то не всегда), а женская главная – сначала озадачивает (поскольку кажется несколько невзрачной, не по голливудским канонам красоты), а потом к ней привыкаешь и она уже кажется вполне милой и не без изюминки. Ну и главный злодей – русский олигарх (так теперь политически правильно), что, во-первых, греет патриотическое чувство, а во-вторых, образ создали, можно сказать, родной, актер вообще на Копеляна похож.

Минус только один – фильм малость идиотский (как, впрочем, почти все в последнее время у Ноланов, вспомнить хотя бы второй и третий сезоны “Мира дикого Запада”). Поэтому рецепт удовольствия от “Довода” предельно простой – надо постараться ни во что не вникать. Сиди, наслаждайся шикарной картинкой и постоянной динамикой в кадре (уже немало!). А всякие вопросы “А как он…?” или “А почему вдруг…??” – давить в зародыше. Ну зовут “русского олигарха” Андрей Сатор – ну и что? Не всем везет с фамилией.

Претензия по содержанию у меня одна, патриотическая: там в конце герои на вертолетах штурмуют заброшенный город в Сибири (зачем, почему – я, как уже было сказано, не вникал). Но вот тут болезненно бросается в глаза отсутствие ВС РФ. Если у нас в Сибири какой-то мировой спецназ проводит целую войсковую операцию – почему России нигде нет?! Это непорядок, тут хочется поставить авторам на вид.

Ну и сделанная в самых первых кадрах прямая и по-британски циничная отсылка к “Норд-Осту” – несколько напрягает. Кажется, что маловато пиитета к трагедии… но это у меня национальное.

Ну а основной сюжет… Как говорил незабвенный мэр Харькова Гепа, “сценарий немного по-идиотски написан”. Но тут, я думаю, претензия даже не к сценарию. Просто сама идея “инвертированного времени” настолько внутренне противоречива и бестолкова, что никаким сценарием не удалось бы придать сюжету хотя бы видимость правдоподобия и связности. Это, как говорится, “не лечится”. Как ни выкручивай – все равно будет собачий бред.

Поэтому главное – не париться. Получился такой типовой джеймс бонд (черный, блм же) без малейших претензий.

UPD. А, да! Как же я забыл Паттисона! Он там определенно лучший. Если кто и вытягивает фильм – то точно он и немного некая Дебики (главная героиня).