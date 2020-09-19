 

Ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти

19.09.2020, 23:48, Новости дня

На месторождениях нефти и в портах снимается режим чрезвычайной ситуации, сообщила Ливийская нефтяная компания.

Режим ЧС перестает действовать на «безопасных месторождениях». Организации и администрации, «связанные с государственными нефтяными структурами», должны «приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт», говорится в сообщении. 

При этом режим ЧС остается в силе для месторождений, где находятся вооруженные формирования, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании, передает РИА «Новости».

Ливийская нефтяная компания заверила, что безопасность сотрудников стоит для нее на первом месте. Она призвала не политизировать ее деятельность, а также подтвердила приверженность «прозрачности торговых операций».

Накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил, что Ливия возобновит добычу и экспорт нефти после многомесячной приостановки.

США предупреждали Хафтара о том, что могут ввести санкции против него «из-за отказа возобновить экспорт нефти».

Востоковед Григорий Лукьянов рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Дептранс Москвы выпустит духи «Свитер Багрова» и «Утомленные солнцем»

14.07 / «Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

23.07 / Зеленский прибыл в Донбасс

18.08 / В Германии задумались об обращении в ООН из-за угроз США по «Северному потоку – 2»

17.08 / Российские СМИ сообщили, что у Лукашенко в Подмосковье есть трехэтажный дом. Он разрешил забрать его

04.09 / МВБ США обвинили в политической пристрастности после отказа публиковать доклад о русских, очерняющих Байдена

12.08 / Литва, Латвия и Польша провозгласили себя посредниками в ситуации с Белоруссией

23.07 / Из-за реальной угрозы терактов в Киеве автоматы выдали следователям и операм

02.07 / Политолог: Итоги голосования подтвердили весомое путинское большинство

08.07 / Цыгане напали на семью в Брянске из-за замечания о стае собак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска