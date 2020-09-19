Ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти

19.09.2020, 23:48, Новости дня

На месторождениях нефти и в портах снимается режим чрезвычайной ситуации, сообщила Ливийская нефтяная компания.

Режим ЧС перестает действовать на «безопасных месторождениях». Организации и администрации, «связанные с государственными нефтяными структурами», должны «приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт», говорится в сообщении.

При этом режим ЧС остается в силе для месторождений, где находятся вооруженные формирования, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании, передает РИА «Новости».

Ливийская нефтяная компания заверила, что безопасность сотрудников стоит для нее на первом месте. Она призвала не политизировать ее деятельность, а также подтвердила приверженность «прозрачности торговых операций».

Накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил, что Ливия возобновит добычу и экспорт нефти после многомесячной приостановки.

США предупреждали Хафтара о том, что могут ввести санкции против него «из-за отказа возобновить экспорт нефти».

Востоковед Григорий Лукьянов рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ.