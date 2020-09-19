Мнение: Моральное разрушение

19.09.2020, 23:45, Разное

В Казани начался судебный процесс над 32-летним Павлом Бикчантаевым, который во время коронавирусной самоизоляции ограбил 80 летнюю старушку у подъезда ее дома и отобрал тележку с продуктами на сумму 6 тыс рублей. Через два дня после ограбления старушка скончалась.

Рассказывал об этом ограблении еще в апреле:

«Понятно, что этот урод вышел на промысел не из-за голода в связи с самоизоляцией. Но самоизоляция облегчила преступление. Когда на улице никого, грабить стариков – проще. На видеозаписи четко видно, что грабитель спокойно дождался, когда со двора уехал автомобиль, водитель которого уже своим присутствием мешал совершить преступление. Грабителя отловили по горячим следам, по видеозаписи его опознал участковый…» (отсюда).

На судебном процессе адвокат грабителя выдвинул версию, что его подзащитный «…конечно, виноват, но он не виноват». Оказывается, грабитель воевал на Северном Кавказе….

Адвокат считает, что в преступлении Бикчантаева «виновато, в том числе и государство, которое не занимается реабилитацией и не оказывает должную поддержку военнослужащим, побывавшим в горячих точках»:

– Вот в Америке после войны во Вьетнаме солдаты были морально разрушены, и с моим подзащитным случилось нечто похожее… (отсюда).

Задумался. Есть в словах адвоката доля горькой правды? Может, грабителя не судить надо, а лечить?

Фотографии отсюда