Подозреваемый в нападении на Балуха убегал от полиции – Крищенко

19.09.2020, 23:35, Новости дня

Подозреваемый в избиении бывшего политзаключенного, общественного деятеля Владимира Балуха пытался скрыться от полиции. Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал телеканалу “Украина 24”.

Комментируя решение Днепровского районного суда Киева, который 19 сентября арестовал вероятного нападавшего, Крищенко отметил: “Это тяжкое преступление. Человек пытался убежать, когда к нему пришли полицейские, четко понимая из СМИ, почему пришли”.

По словам начальника столичного главка полиции, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

“Таковы показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина”, – сообщил Крищенко.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.