 

Трампу отправили посылку с ядом

19.09.2020, 23:35, Новости дня

Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили пакет с ядом, который был отправлен на имя президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на два источника 19 сентября сообщил телеканал CNN.

Тесты показали наличие в посылке рицина – сильнодействующего высокотоксичного яда растительного происхождения. При попадании в желудок он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, за которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

В ФБР телеканалу заявили, что вместе с Секретной службой расследуют подозрительное письмо, поступившее в почтовое учреждение правительства США.

Вся корреспонденция, адресованная главе Белого дома, перед доставкой проверяется вне его резиденции.

В апреле 2013 года в конверте, направленном на имя президента США Барака Обамы, обнаружили рицин. По обвинению в рассылке ядовитых писем был арестован житель штата Миссисипи Ли Дучке. В 2014 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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