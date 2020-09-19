 

На протестной акции в Москве задержали политолога Соловья

19.09.2020, 23:35, Новости дня

19 сентября в Москве после акции “День перемен”, которая проходила в знак поддержки протестующих из Хабаровска, полицейские задержали политолога Валерия Соловья. Об этом он сообщил “МБХ медиа”.

По словам Соловья, он подходил к метро, когда к нему подбежали полицейские, без объяснения причин задержали и посадили в машину.

Политолога доставили в отделение внутренних дел и вскоре отпустили из отдела с обязательством о явке для составления протокола по статье о нарушении порядка проведения акции.

“Пытались сказать, что задержали за несанкционированное мероприятие. Но посмотрим, что будет в протоколе. По крайней мере офицер, который там был, сказал, что “как-то доказательств нет“, – сказал Соловей.

60-летний Соловей – российский историк, политический аналитик, публицист. До 2019 года заведовал кафедрой общественных связей МГИМО, но был уволен, как он утверждал – по политическим причинам.

Жители Хабаровска уже 11 недель продолжают выходить на масштабные акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Его арестовали по подозрению в причастности к убийству и покушению. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга “Единой России” в регионе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Guardian – скульптура активистки BLM, сменившая памятник работорговцу в Бристоле, простояла всего сутки

27.08 / В ФСБ РФ заявили о задержании “украинского шпиона” в ракетных войсках

14.07 / В Кремле объяснили задержание журналистов у «Лефортово»

12.09 / Венедиктова заявила, что не собирается писать заявление об отставке

04.09 / Месси решил остаться в “Барселоне”

11.09 / США поддержали требования Тихановской о новых выборах в Белоруссии

15.09 / Эксперт: Отставка Сараджа запустит процесс мирного урегулирования в Ливии

07.08 / SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

30.07 / США осудили страны, не выплатившие компенсацию жертвам Холокоста

25.08 / Турция заявила о желании сотрудничать с Россией после обнаружения газа в Черном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска