Мнение: “Блестящий марш” в Минске

19.09.2020, 23:34, Разное

В Минске сегодня проходит митинг и шествие оппозиции под названием "Блестящий женский марш". На каждую неделю стараются придумывать новое название, чтобы прикрыть очевидную рутинизацию протеста.

Акции по субботам играют вспомогательную и мобилизующую роль перед воскресными протестами, где организаторы стремятся удержать численность на приемлемом уровне, хотя тенденция к сокращению численности уже налицо.

Тем не менее, картина по выходным создается и обеспечение поводов для международного давления на Лукашенко сохраняется.

Завтра посмотрим на минские шествия и сравним с тем, что было на прошлой и позапрошлой неделе.