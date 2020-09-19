 

Мнение: “Блестящий марш” в Минске

19.09.2020, 23:34, Разное

В Минске сегодня проходит митинг и шествие оппозиции под названием "Блестящий женский марш". На каждую неделю стараются придумывать новое название, чтобы прикрыть очевидную рутинизацию протеста.
Акции по субботам играют вспомогательную и мобилизующую роль перед воскресными протестами, где организаторы стремятся удержать численность на приемлемом уровне, хотя тенденция к сокращению численности уже налицо.
Тем не менее, картина по выходным создается и обеспечение поводов для международного давления на Лукашенко сохраняется.

Завтра посмотрим на минские шествия и сравним с тем, что было на прошлой и позапрошлой неделе.

Источник: Colonel Cassad



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