В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

19.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

Днем ранее умерли 11 вирус-положительных пациентов.

Всего в городе выявлено около 276 тыс. случаев коронавируса, выздоровели более 236 тыс. пациентов, скончались 5057 человек.

Напомним, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что с наступлением осени отмечается естественный рост заболевших.

9 сентября в Москве началась вакцинация в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.