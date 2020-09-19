«Соглашения Авраама»

19.09.2020, 23:00, Разное

Заслуживает ли Дональд Трамп Нобелевской премии мира?

За семь недель до президентских выборов в США в Вашингтоне прошла торжественная церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Дональд Трамп назвал это событие рассветом нового Ближнего Востока, а премьер Израиля Нетаньяху — поворотным моментом в истории, возвещающим о новой эре мира.

Всего дважды в истории американским президентам удавалось стать посредниками в заключении соглашений между арабскими государствами и Израилем. В 1979 году президент Джимми Картер стоял между израильским премьером Менахемом Бегином и президентом Египта Анваром Садатом при подписании мирного договора, а в 1994 году Билл Клинтон — между премьером Ицхаком Рабином и королем Иордании Хусейном.

И вот более чем через четверть века президент Трамп председательствовал на церемонии, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов подписали общую декларацию принципов, которую Белый дом назвал «Соглашения Авраама» в честь библейского отца трех монотеистических религий.

Этому предшествовали месяцы дипломатии. Американскую делегацию возглавляли зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер и посланник президента Ави Берковиц. 13 августа было объявлено о сделке между Израилем и ОАЭ. За этим последовал первый прямой коммерческий авиарейс между странами, а 11 сентября было объявлено о соглашении между Бахрейном и Израилем.

Как отмечают американские СМИ, соглашение стало еще одним шагом к формированию фактического союза между Израилем и суннитскими арабскими монархиями Персидского залива против их общего врага — шиитского Ирана. «Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заслуживает немалой доли признательности за этот прорыв, он создал условия для длительных тихих консультаций по вопросам безопасности и сотрудничества между странами Персидского залива и Израилем», — отмечает Сюзанна Мэлони, вице-президент и директор по внешней политике Брукингского института.

Если к соглашениям присоединятся другие, это может положить конец изоляции Израиля в регионе и иметь последствия не только для Ирана, но и для Сирии и Ливана.

Выступая перед журналистами перед церемонией, Трамп сказал, что пять стран вскоре могут предпринять аналогичные шаги, и предположил, что одной из них будет Саудовская Аравия. Аналитики считают, что Судан, Оман и Марокко являются гораздо более вероятными кандидатами на нормализацию ситуации в краткосрочной перспективе, чем саудиты. Но специалисты отмечают, что Бахрейн, скорее всего, действовал с благословения Эр-Рияда.

ОАЭ рассчитывают, что после соглашения с Израилем станет легче приобретать новейшие американские истребители F 35. Это дало бы Эмиратам значительное преимущество перед любыми другими военными в регионе, за исключением Израиля. Как для ОАЭ, так и для Бахрейна соглашения открывают возможность покупки израильских высоких технологий, включая военные технологии (такие как система противоракетной обороны Iron Dome), а также сотрудничество в области экономики, энергетики, здравоохранения, туризма и т.д.

Палестинцы чувствуют себя «проданными»

Это отмечают здешние СМИ. Аналитики отметили, что первоначальная цель Кушнера (ближневосточного советника и зятя президента) — достичь соглашения между Израилем и палестинцами — далека как никогда.

О палестинцах в Вашингтоне говорили, но немного. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян, брат наследного принца Абу-Даби, поблагодарил Нетаньяху за «прекращение аннексии» земель Западного берега, на которые претендуют палестинцы, «в обмен на признание Эмиратов». Нетаньяху, однако, настаивает на том, что Израиль лишь приостановил планы аннексии поселений на Западном берегу.

Президент США Дональд Трамп (слева) выступает во время церемонии подписания «Соглашения Авраама». Справа: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдаллы бен Зайда бен Султана Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид Бен Ахмеда Аль Халиф. Фото: EPA-EFE

Палестинцы, в свою очередь, рассматривают пакты как предательство их дела. В заявлении Организации освобождения Палестины (ООП) день соглашения назван черным днем в истории палестинского народа. Палестинские лидеры по-прежнему отказываются вести переговоры с Израилем в рамках мирного плана, обнародованного Белым домом в январе.

Накануне соглашений Трамп заявил, что палестинцы не останутся в стороне от мирного процесса: «Я думаю, палестинцы в конечном итоге сделают то, что будет для них очень умным. Все их друзья участвуют в этом, и они хотят в этом участвовать, они очень сильно хотят в этом участвовать». Это далеко не так, отмечают эксперты. Васель Абу Юсеф, высокопоставленный палестинский чиновник, назвал шаги Бахрейна и ОАЭ по нормализации отношений с Израилем ударом в спину палестинскому народу.

Трампу — Нобелевку?

До сих пор внешняя политика не играла важной роли в нынешней президентской гонке, где доминировали коронавирус, расовые волнения и проблемы экономики. Теперь избирательный штаб Трампа стремится изобразить президента «дипломатом и миротворцем», в интернете появились ролики о том, что он заслужил Нобелевскую премию мира, на которую его уже выдвинул Кристиан Тибринг-Йедде — член норвежского парламента и председатель Парламентской ассамблеи НАТО. Теперь на Нобелевскую премию мира итальянский парламентарий Паоло Гримольди выдвинул и израильского премьера Нетаньяху.

Обоих политиков, отмечают американские СМИ, в последнее время преследуют схожие проблемы. Трампа критикуют за неудачную борьбу с коронавирусом, как следствие — экономические трудности и безработицу, неспособность остановить расовые и социальные беспорядки на улицах американских городов. Премьер-министр Израиля тоже переживает у себя дома два политических кризиса: возрождение коронавируса, которое заставило его отдать приказ о новом локдауне в масштабах всей страны, и суд по обвинению в коррупции. Как иронизирует «Нью-Йорк таймс», двое мужчин как никогда оказались в этот раз близки друг другу.

За последние две недели Трамп одержал ряд дипломатических побед, отмечает агентство АП, и это могут отметить для себя избиратели. Администрация президента выступила посредником в соглашении об экономическом сотрудничестве между Сербией и Косово, заклятыми врагами в балканских войнах. Трамп объявил об «окончательном» выводе войск США из Ирака и Афганистана. США провели переговоры с талибами, которые проложили путь к общеафганским мирным переговорам, начавшимся в прошлые выходные. Но, конечно, учитывая влияние мощного произраильского лобби в США, мирные соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном в этом списке выделяются и однозначно должны принести Трампу политические дивиденды.

Но позитивные дипломатические события последних недель следует сопоставить с гораздо более «негативными» действиями президента, считает Уильям Векслер, директор программ Атлантического совета по Ближнему Востоку. Среди них, по его мнению, «почтение» к президенту РФ Путину, «любовь-ненависть» Трампа к Китаю, воздержание от сурового наказания Саудовской Аравии за «ужасное» убийство журналиста Джамаля Хашогги, ухудшение отношений США с Европой. Критики Трампа отмечают, что номинант Нобелевской премии мира не смог остановить развитие ядерных программ Ирана и Северной Кореи.

Нобелевскому комитету есть над чем задуматься.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон