В Раде ответили на призыв изменить постановление о выборах на Украине

19.09.2020, 22:48, Новости дня

Если Верховная рада изменит постановление о местных выборах, под сомнением окажется легитимность выборов на Украине в целом, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он заявил, что постановление приняли «в соответствии с законом», согласно которому местные выборы объявляются «не позднее, чем за 90 дней до той даты, когда они должны состояться».

«Если не ошибаюсь, мы это решение приняли за 93 дня», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Изменение постановления «поставит по сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, не в конкретной взятой области, а просто в государстве, потому что это будет противоречить другому законодательству», сообщил спикер Рады.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей, передает РИА «Новости».

Эти условия противоречат положениям Минских соглашений, подразумевающих получение Украиной контроля над границей только после проведения в регионе местных выборов и законодательного закрепления особого статуса Донбасса.

Напомним, постановление Верховной рады о местных выборах в 2020 году фактически заблокировало работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Представитель Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук обратился в Верховную раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и Минским соглашениям.